Eurokurs gefallen - EZB-Referenzkurs: 1,0968 US-Dollar
Devisen
- Euro fällt am Mittwoch auf 1,0968 US-Dollar
- EZB setzt Dollar-Referenzkurs auf 0,9117 Euro
- Euro: 0,83290 Pfund, 174,85 Yen, 0,9243 Franken
FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro ist am Mittwoch gefallen. Die Europäische Zentralbank setzte den Referenzkurs auf 1,0968 (Dienstag: 1,0989) US-Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,9117 (0,9100) Euro.
Zu anderen wichtigen Währungen legte die EZB die Referenzkurse für einen Euro auf 0,83290 (0,83305) britische Pfund, 174,85 (175,05) japanische Yen und 0,9243 (0,9233) Schweizer Franken fest./yyzz/DP/jsl
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4-Stunden-Chart: Pendelphase unter 1,10, Druck nach unten
Nach dem schwachen Wochenstart hat der Kurs unterhalb der 1,10er-Marke eine Pendelphase begonnen. Die Erholung vom Dienstag endete unter 1,1050, im frühen Handel am Mittwoch gibt EUR/USD bei 1,0982 nach.
Der Druck nach unten dürfte weiteren Abgabedruck ankündigen. Das Signal mit Zielen im Bereich von 1,09 bleibt aktiv.
Bild: https://www.tradingview.com/x/zMIQWNIh/
Danke für die Einordnung. Ich schaue mir denselben Markt über den Euro-Future an (6E, Dezember-Kontrakt), da sieht das Mittwochstief so aus:
Im Future lief der Rücksetzer bis rund 1,1143 und hinterließ dort eine Kerze mit langem unterem Docht — der Verkaufsdruck war also da, hat aber nicht getragen. Von diesem Punkt aus kamen rund 120 Ticks Erholung in zweieinhalb Tagen. Deckt sich mit Ihrem “abgefangen und direkt zurückgekauft”.
Was mir dabei aufgefallen ist und wofür ich gern eine zweite Meinung hätte: Ich habe am Wochenende nicht nur den Euro angeschaut, sondern auch die Futures auf australischen und kanadischen Dollar, Yen, neuseeländischen Dollar und Franken. Alle sechs haben in der zweiten Wochenhälfte gegen den Dollar zugelegt, am deutlichsten Franken und Kanada.
Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Bewegung weniger vom Euro kam als vom Dollar — trotz Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen und Einzelhandel allesamt über Erwartung. Den Ausschlag scheint eher die zweite Reihe gegeben zu haben: Einzelhandels-Kontrollgruppe nur plus 0,1 Prozent, Philadelphia-Fed auf 20,9 nach 37,8, und die zehnjährige Rendite von 5,24 auf 5,09 zurück.
Sehen Sie das auch als Dollar-Thema, oder trauen Sie dem Euro hier eigene Stärke zu?
EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410