Trump trifft Putin in China zum Zweiergespräch
US-Beamter
Für Sie zusammengefasst
- Trump trifft Putin bei seinem China-Besuch separat
- Das Zweiergespräch ist für Donnerstag geplant
- Das Gespräch ergänzt den Gipfel mit Xi Jinping
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
SHENZHEN (dpa-AFX) - US-Präsident Donald Trump wird bei seinem China-Besuch nach Angaben eines US-Regierungsbeamten für ein separates Treffen mit Kremlchef Wladimir Putin zusammenkommen. Das Zweiergespräch soll demnach am Donnerstag stattfinden, ergänzend zu einem bereits feststehenden Dreiergipfel mit Chinas Staatschef Xi Jinping, wie die Deutsche Presse-Agentur erfuhr./rin/DP/jha