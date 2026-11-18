Spritpreisdeckel kommt: Wie billig wird jetzt das Benzin?
Preisobergrenze
Nun doch: Die Bundesregierung hat in der Nacht zu Mittwoch den Spritpreisdeckel beschlossen.
- Spritpreisdeckel gilt ab 2027 zunächst drei Monate
- Höchstpreis berücksichtigt Öl, Kosten, Steuern, Margen
- Regionale Abweichungen sind bei Engpässen möglich
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Der Spritpreisdeckel ist beschlossene Sache. Ab 1. Januar 2027 startet die Regelung für die Dauer von zunächst drei Monaten.
Das Bundeskabinett soll am 2. Dezember 2026 den Gesetzentwurf und die zugehörige Rechtsverordnung beschließen. Weder für Superbenzin noch für Diesel ist bislang ein konkreter Cent-Betrag festgelegt.
Wie wird der Preisdeckel berechnet?
Vorgesehen ist ein dynamischer Höchstpreis, der unter anderem Rohölpreise, Raffinerie-, Transport- und Lagerkosten sowie Steuern berücksichtigen soll. Auch eine angemessene Gewinnmarge der Mineralölunternehmen soll einkalkuliert werden.
So könnte der Spritpreisdeckel festgelegt werden
Der Spritpreisdeckel soll die gesetzliche preisliche Obergrenze sein. Tankstellen dürfen dann den Kraftstoff nicht über dieser Grenze verkaufen.
Dabei ist geplant, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Preisobergrenzen regelmäßig anpasst. In welchem Turnus ist noch nicht bekannt, das Bundeskartellamt prüft die Einhaltung der Preisobergrenze.
Regional soll es auf Ebene der Bundesländer Unterschiede zum Höchstpreis geben dürfen, wenn dies die Versorgungssicherheit erfordert.
Offen ist, wie der Preisdeckel konkret berechnet werden soll. Gelten soll der Spritpreisdeckel zunächst für drei Monate. Vor Ablauf dieses Zeitraums soll geprüft werden, ob er danach fortgesetzt wird.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
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