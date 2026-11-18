Das Bundeskabinett soll am 2. Dezember 2026 den Gesetzentwurf und die zugehörige Rechtsverordnung beschließen. Weder für Superbenzin noch für Diesel ist bislang ein konkreter Cent-Betrag festgelegt.

Der Spritpreisdeckel ist beschlossene Sache. Ab 1. Januar 2027 startet die Regelung für die Dauer von zunächst drei Monaten.

Wie wird der Preisdeckel berechnet?

Vorgesehen ist ein dynamischer Höchstpreis, der unter anderem Rohölpreise, Raffinerie-, Transport- und Lagerkosten sowie Steuern berücksichtigen soll. Auch eine angemessene Gewinnmarge der Mineralölunternehmen soll einkalkuliert werden.

So könnte der Spritpreisdeckel festgelegt werden

Der Spritpreisdeckel soll die gesetzliche preisliche Obergrenze sein. Tankstellen dürfen dann den Kraftstoff nicht über dieser Grenze verkaufen.

Dabei ist geplant, dass das Bundeswirtschaftsministerium die Preisobergrenzen regelmäßig anpasst. In welchem Turnus ist noch nicht bekannt, das Bundeskartellamt prüft die Einhaltung der Preisobergrenze.

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Regional soll es auf Ebene der Bundesländer Unterschiede zum Höchstpreis geben dürfen, wenn dies die Versorgungssicherheit erfordert.

Offen ist, wie der Preisdeckel konkret berechnet werden soll. Gelten soll der Spritpreisdeckel zunächst für drei Monate. Vor Ablauf dieses Zeitraums soll geprüft werden, ob er danach fortgesetzt wird.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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