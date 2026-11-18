Manche Arzttermine macht man sofort, andere schiebt man jahrelang vor sich her. Mit einem verstauchten Knöchel geht man ohne Zögern in die Praxis. Bei einer Erektionsstörung sieht das ganz anders aus, ebenso bei einem vorzeitigen Samenerguss, lichter werdendem Haar oder einem Gewicht, über das man lieber nicht redet. Genau hier setzen digitale Gesundheitsplattformen an, die sich direkt an Patientinnen und Patienten wenden. Eine davon ist Apomeds .

Die Plattform bringt nach eigener Darstellung Menschen mit zugelassenen Ärztinnen und Ärzten sowie mit registrierten Partnerapotheken zusammen. Co-CEO Ben Zur kennt das Muster aus dem Alltag seines Unternehmens: „Viele, die zu uns kommen, hatten keine schlechten Erfahrungen mit Ärzten. Sie waren schlicht nie dort. Die Hürde war nie medizinisch, sie war sozial.“

Eine Versorgungslücke, über die kaum jemand spricht

Wie groß diese Hürde ist, zeigen ältere Zahlen aus den USA, und sie sind ernüchternd. Eine Auswertung von Versicherungsdaten hat Männer untersucht, bei denen eine Erektionsstörung bereits diagnostiziert war. Von gut 6,2 Millionen dieser Männer wurden im Untersuchungszeitraum nur rund 25 Prozent behandelt. Drei von vier Betroffenen hatten also trotz Diagnose keine Therapie, und dabei sind die Männer noch gar nicht mitgezählt, die nie mit einem Arzt über das Thema gesprochen haben. Ökonomen würden von einer Versorgungslücke sprechen. Man kann es auch einfacher sagen: Eine Nachfrage war da, aber sie hat nie den Weg in die Praxis gefunden.

Was deutsche Daten über die Motive verraten

Ein Blick nach Deutschland hilft, das Phänomen besser zu verstehen. Forschende der LMU München haben die Daten einer deutschen Online-Verschreibungsplattform ausgewertet. Insgesamt 11.456 Männer hatten dort ein Rezept gegen Erektionsstörungen erhalten, im Schnitt waren sie 49 Jahre alt. Die meisten lebten auf dem Land (69 Prozent), und fast die Hälfte (49 Prozent) fragte außerhalb der üblichen Sprechzeiten deutscher Urologen nach einem Rezept. Spannend wird es bei den Motiven. Als Gründe nannten die Befragten vor allem Bequemlichkeit (48 Prozent), Scham (23 Prozent) und mangelnde Diskretion (13 Prozent). 63,5 Prozent hatten zuvor nie PDE-5-Hemmer genommen, und von den Wiederholungsnutzern hatten 41 Prozent die Mittel früher aus unseriösen Quellen bezogen. Die letzte Zahl verdient Aufmerksamkeit. Wer sich nicht in die Praxis traut, verzichtet nicht unbedingt auf das Medikament. Er bestellt es womöglich dort, wo kein Arzt mehr hinschaut. Eine Einschränkung gehört allerdings dazu: Den Fragebogen der Studie hat nur ein kleiner Teil der Nutzer beantwortet, nämlich 242 Personen.