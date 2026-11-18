ERIWAN (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul rechnet mit einer handfesten Beteiligung der USA an Sicherheitsgarantien für die Ukraine nach einem Ende des russischen Angriffskriegs. "Ich glaube, dass eine Beteiligung der Vereinigten Staaten von Amerika notwendig ist und auch sinnvoll ist und dass das auch ein gemeinsames Verständnis ist für die Zukunft", sagte der CDU-Politiker am Rande eines Besuches in der armenischen Hauptstadt Eriwan vor einem Treffen der "Koalition der Willigen" zur Unterstützung der Ukraine an diesem Donnerstag im Kanzleramt in Berlin.

Er gehe "fest davon aus, dass wir ein gemeinsames Verständnis mit den Vereinigten Staaten von Amerika entwickeln, wie wir diese Sicherheitsgarantien glaubwürdig umsetzen", sagte Wadephul. Friedensverhandlungen machten "nur dann Sinn, wenn alle und insbesondere die überfallene Ukraine davon ausgehen kann, dass so etwas wie der Angriff Russlands nicht noch einmal geschieht". Die Sicherheitsordnung in Europa werde im Wesentlichen durch die Nato abgebildet - "und da gehören die USA ja bekanntlich dazu".