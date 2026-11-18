Nvidia bringt Nasdaq Atempause - Dow verliert weiter
Aktien New York
- Nvidia-Zahlen bringen der Nasdaq nur eine Atempause
- Anthropic-Börsengang steht am Donnerstag bevor
- Dow fällt auf tiefsten Stand seit gut fünf Monaten
NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch lediglich eine Atempause verschafft. Beim KI-Chipgiganten konnten sich die Anleger lediglich über eine Kursstabilisierung freuen, und der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.
In der ersten Handelsstunde erholte sich der Auswahlindex Nasdaq 100 um 0,54 Prozent auf 27.147 Punkte. Der marktbreiten S&P 500 kam mit einem Plus von 0,03 Prozent auf 7.342 Punkte kaum von der Stelle. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 0,88 Prozent auf 50.311 Punkte und erreichte den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,94 % und einem Kurs von 139,6 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 16:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,35 %/+79,19 % bedeutet.
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Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,