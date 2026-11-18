ABU DHABI, VAE, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Ideas Abu Dhabi wird als offizieller Partner von The Oasis an der UN-Wasserkonferenz 2026 teilnehmen und globale Führungskräfte, Innovatoren und kulturelle Stimmen zu einem viertägigen Programm aus Diskussion, Entdeckung und Zusammenarbeit vom 7. bis 10. Dezember in Abu Dhabi zusammenbringen.

Im Rahmen der Partnerschaft wird Ideas Abu Dhabi am 8. Dezember das erste Programm auf der Oasis Main Stage gestalten, mit Gesprächen mit internationalen Persönlichkeiten wie den Mitbegründern der Water.org Group, Matt Damon und Gary White, sowie der ehemaligen Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo. Das Programm untersucht, wie neue Denkansätze, branchenübergreifende Zusammenarbeit und neue Partnerschaften dazu beitragen können, Lösungen für die drängendsten Wasserprobleme der Welt zu beschleunigen.

Das Programm wird am Vorabend der Konferenz am 7. Dezember im NYU Abu Dhabi Arts Center mit einer besonderen Aufführung eröffnet, bei der der Grammy-prämierte senegalesische Künstler Youssou N'Dour und das Lewah Maritime Ensemble aus den VAE auftreten. Die eigens für diesen Anlass kreierte Aufführung zelebriert die musikalischen Traditionen zweier vom Wasser geprägter Kulturen sowie die Partnerschaft zwischen den Vereinigten Arabischen Emiraten und Senegal als gemeinsame Gastgeber der Konferenz.

Seine Exzellenz Abdulla Balalaa, stellvertretender Außenminister für Energie und Nachhaltigkeit und Leiter der VAE für die UN-Wasserkonferenz 2026, sagte: „Wir freuen uns, Ideas Abu Dhabi als offiziellen Partner von The Oasis und als erstes Programm auf der Hauptbühne begrüßen zu dürfen." Ihre Fähigkeit, einflussreiche Stimmen zusammenzubringen, neue Perspektiven zu eröffnen und Ideen mit Chancen zu verknüpfen, wird der Konferenz einen echten Mehrwert verleihen und dazu beitragen, die Energie dieses Treffens in nachhaltiges Handeln umzusetzen."

Rima Al Mokarrab, Co-Vorsitzende von Ideas Abu Dhabi, sagte: „Wir haben Ideas Abu Dhabi mit einer einfachen Überzeugung gegründet: Die größten Herausforderungen unserer Zeit können nicht von einer einzelnen Regierung, einem einzelnen Unternehmen oder einem einzelnen Experten allein gelöst werden. Unser Ziel ist es, durch die Zusammenführung von Führungskräften, Denkern und Praktikern Maßnahmen anzustoßen, um Fortschritte bei globalen Problemen zu erzielen.