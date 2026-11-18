Peking werde nicht nur Zölle senken und den Marktzugang erweitern, versprach Xi, sondern auch Regeln reformieren, damit Ausländer vollen Zugang zur Fertigung erhalten. Chinas Anteil an der weltweiten Industrieproduktion wächst stetig, die EU und andere Regionen werfen dem Land Überkapazitäten vor. Die USA und China haben niedrigere Zölle vereinbart, die geplante Senkung um jeweils 30 Milliarden US-Dollar steht aber noch aus.

Xi Jinping hat den APEC-Gipfel in Shenzhen mit einem Plädoyer für offene Märkte eröffnet. Handels- und Investitionshürden müssten fallen, sagte Chinas Staatschef, auch für eine ausgewogenere Entwicklung. Die US-Zölle erwähnte er nicht. Stattdessen empfahl er China ausländischen Konzernen als Land mit Perspektive und warb für eine Kooperation in der Bay Area, zu der neben Shenzhen auch Hongkong und Macau zählen.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Dem Weltwachstum fehle der Schwung, räumte Xi ein, der Handel wachse trotz Gegenwind jedoch weiter. Die Volkswirtschaften der Region müssten entscheiden, ob sie Türen öffnen oder schließen. Zudem forderte er mehr Abstimmung bei digitaler Wirtschaft und KI. Kremlchef Wladimir Putin nutzte seinen Auftritt für Kritik an westlichen Sanktionen.

Für die Bilder des Tages sorgte Donald Trump, der nach Treffen mit Verbündeten in Manila einflog. Xi holte ihn persönlich am Flughafen ab, was er bei keinem anderen Staatsgast seit Amtsantritt getan hat. Es war die Antwort auf Trumps Geste auf der Joint Base Andrews im September. Die beiden umarmten sich kurz, später folgten Gruppenfoto und Bankett.

Am Donnerstag treffen sich Xi, Putin und Trump am Rande des Gipfels. Auf der Agenda könnten der Ukraine-Krieg, der US-Krieg im Iran, Handel, KI und Atomwaffen stehen. Manche ziehen Parallelen zur Jalta-Konferenz von 1945. In europäischen und asiatischen Hauptstädten wächst die Sorge, die Großmächte könnten über ihre Köpfe hinweg entscheiden.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion





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