Top & Flop im DAX: Aktien mit extremen Kursbewegungen am 18.11.2026
Top & Flop
Foto: Boris Roessler - picture alliance/dpa
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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SAP
Tagesperformance: -3,21 %
Tagesperformance: -3,21 %
Platz 2
Performance 1M: -0,51 %
Performance 1M: -0,51 %
Commerzbank
Tagesperformance: -2,79 %
Tagesperformance: -2,79 %
Platz 3
Performance 1M: +1,95 %
Performance 1M: +1,95 %
Vonovia
Tagesperformance: +2,63 %
Tagesperformance: +2,63 %
Platz 4
Performance 1M: +2,60 %
Performance 1M: +2,60 %
Deutsche Telekom
Tagesperformance: -2,61 %
Tagesperformance: -2,61 %
Platz 5
Performance 1M: +2,56 %
Performance 1M: +2,56 %
Fresenius Medical Care
Tagesperformance: -2,20 %
Tagesperformance: -2,20 %
Platz 6
Performance 1M: -0,89 %
Performance 1M: -0,89 %
Siemens Energy
Tagesperformance: +2,07 %
Tagesperformance: +2,07 %
Platz 7
Performance 1M: -1,84 %
Performance 1M: -1,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie (zeitweise +3,8 %) und die Marke von 136 Euro; Anleger wägen Halten und Verkaufen ab. Als mögliche Impulse gelten die geplante Abspaltung der Industriesparte TI, der laut Bericht bislang kaum eingepreister Wert und mögliche Private-Equity-Interessenten sowie neue Aufträge aus Abu Dhabi und Oman. Die KI-Nachfrage und Nvidia-Zahlen werden als Kurstreiber, aber auch als Quelle kurzfristiger Schwankungen gesehen.
Fear & Greed Index (Euwax-Sentiment)
|CALL: 61,00%
|PUT: 39,00%
Der Euwax Sentiment Privatanleger-Index spiegelt das Verhalten von Privatanlegern beim Handel mit Optionsscheinen, Knock-Outs und Zertifikaten wieder, die auf DAX basieren. Aktuell liegt der Wert bei 22,00 Punkten.
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
Das Euwax-Sentiment finden sie hier
Ein positiver Wert zeigt, dass die Mehrheit der Anleger auf steigende Kurse setzt. Ein negativer Wert bedeutet dagegen, dass überwiegend fallende Märkte erwartet werden. Der Index wird auf einer Skala von -100 bis +100 dargestellt und gilt als kurzfristiger Indikator für die Marktstimmung privater Investoren.
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