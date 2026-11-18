🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Siemens-Energy-Aktie (zeitweise +3,8 %) und die Marke von 136 Euro; Anleger wägen Halten und Verkaufen ab. Als mögliche Impulse gelten die geplante Abspaltung der Industriesparte TI, der laut Bericht bislang kaum eingepreister Wert und mögliche Private-Equity-Interessenten sowie neue Aufträge aus Abu Dhabi und Oman. Die KI-Nachfrage und Nvidia-Zahlen werden als Kurstreiber, aber auch als Quelle kurzfristiger Schwankungen gesehen.