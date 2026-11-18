TIMBERLAKE, N.C., 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Voltage Energy Group ("Voltage Energy"), ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für unternehmenskritische Stromversorgungsarchitekturen für Solarkraftwerke im Versorgungsmaßstab, Batteriespeichersysteme und Rechenzentren, hat heute auf der RE+ 2026 in Las Vegas sein Microgrid System (MGS) vorgestellt und zwei neue Produkte für die elektrische Systembalance (EBOS) eingeführt: die Load Break Disconnect Box (LBD) und die Combiner Box (CBX).

Die neuen Angebote unterstützen eine schnelle Bereitstellung und eine bessere Energiewirtschaftlichkeit für unternehmenskritische Stromversorgung und verbessern gleichzeitig die Installationseffizienz und die Projektflexibilität bei Solarkraftwerken im Versorgungsmaßstab.

Die neuen Angebote heben zwei Innovationsbereiche hervor: Schnell einsetzbare netzunabhängige Stromversorgung für unternehmenskritische Anwendungen und ein wachsendes EBOS-Portfolio für Solarkraftwerksprojekte. Zusammen demonstrieren sie die Ingenieurskompetenz von Voltage Energy bei der Bereitstellung praktischer und zuverlässiger Lösungen für die Strominfrastruktur in unterschiedlichsten Energieanwendungen.

Schnell einsetzbare Stromversorgung für unternehmenskritische Anwendungen

Voltage Energy präsentiert auf der RE+ 2026 das Microgrid System (MGS) , das Solarenergieerzeugung und Batteriespeicher in einem modularen netzunabhängigen System kombiniert. Es verfügt über ein faltbares PV-Montagesystem und einen vormontierten Power Skid, der Wechselrichter, Batterien, Anschlusstechnik und Notstrom-Dieselgeneratoren integriert. Die werkseitige Vorverkabelung vereinfacht den Anschluss vor Ort, während faltbare PV-Unterkonstruktionen eine schnellere Installation und einen einfacheren Umbau ermöglichen. Verstellbare Schraubfüße gleichen Steigungen und unebenes Gelände aus.

Das 64-kW-MGS-System ist für den schnellen Einsatz konzipiert und kann unter geeigneten Installationsbedingungen von einem dreiköpfigen Team innerhalb von 24 Stunden installiert werden. Ein beispielhafter Energiekostenvergleich zeigt zudem, dass die Energiekosten je nach Betriebsannahmen etwa 40 % niedriger sind als bei der Dieselstromerzeugung vor Ort.

MGS unterstützt temporäre und missionskritische Energiebedürfnisse bei der Errichtung von Solarkraftwerken im Versorgungsmaßstab, dem Bau von Rechenzentren, der Katastrophenhilfe und dem Einsatz auf Bergbaustandorten. Von der Stromversorgung von Baustellen bis hin zur Bereitstellung von Strom für zeitkritische Notfalleinsätze nach Naturkatastrophen liefert das System zuverlässige netzunabhängige Energie genau dann und dort, wo sie am wichtigsten ist.