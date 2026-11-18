🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Rückgang der SAP-Aktie unter die Marke von 200 und die Frage, ob sie diese kurzfristig zurückerobert oder weiter bis 127 fällt. Einige sehen die Schwäche vor allem im internationalen Umfeld und nutzen den Rückgang zum Aufstocken; andere halten 127 für unrealistisch. Als Gegenargumente werden Cloud-Wachstum, Gewinne, Auftragsbestand und Chancen durch KI-Agenten genannt, deren Erfolg sich jedoch erst noch zeigen muss.