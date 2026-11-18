Kursausreißer im TecDAX: Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Draegerwerk (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +5,46 %
Performance 1M: -14,21 %
Tagesperformance: -5,32 %
Performance 1M: -19,70 %
Tagesperformance: -4,88 %
Performance 1M: -0,40 %
Tagesperformance: -3,27 %
Performance 1M: -0,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -3,05 %
Performance 1M: -22,72 %
Tagesperformance: -2,57 %
Performance 1M: +2,56 %
Tagesperformance: +2,57 %
Performance 1M: +9,12 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Evotec (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,37 %
Performance 1M: -8,69 %
Tagesperformance: -2,23 %
Performance 1M: -9,89 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu HENSOLDT (KI-generierte Zusammenfassung)
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