Kursausreißer im Eurozone 50: Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Eurozone 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im Eurozone 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: -3,56 %
Performance 1M: -0,51 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SAP (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,94 %
Performance 1M: -2,19 %
Tagesperformance: +2,85 %
Performance 1M: +4,49 %
Tagesperformance: -2,54 %
Performance 1M: +2,56 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Deutsche Telekom (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,28 %
Performance 1M: -2,92 %
Tagesperformance: -2,25 %
Performance 1M: +4,63 %
Tagesperformance: -2,20 %
Performance 1M: +8,04 %
Tagesperformance: +2,11 %
Performance 1M: -1,84 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Siemens Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: +0,87 %