PEKING, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Als Veranstaltung im Rahmen des APEC-„China Year" 2026 stand das Forum unter dem Motto „Open, Innovative, Collaborative: Universities as Catalysts for Asia-Pacific's Prosperous Future" (Offen, innovativ, kooperativ: Universitäten als Impulsgeber für eine prosperierende Zukunft im asiatisch-pazifischen Raum).

Mehr als 300 Teilnehmer aus 61 Hochschulen und Organisationen aus 24 Volkswirtschaften kamen am 16. November in Shenzhen zum APEC-Forum der Hochschulleiter zusammen, um zu erörtern, wie die Hochschulbildung zu den Prioritäten der APEC beitragen und die regionale Entwicklung vorantreiben kann.

Die Tsinghua-Universität und die Chinesische Universität Hongkong, Shenzhen (CUHK-Shenzhen) veranstalteten das Forum gemeinsam mit Unterstützung der Association of Pacific Rim Universities (APRU).

Li Luming, Präsident der Tsinghua-Universität, hieß alle Gäste bei der Eröffnungszeremonie herzlich willkommen.

In seiner Ansprache skizzierte Li die Bemühungen der Tsinghua-Universität, ihr System zur Förderung von Nachwuchskräften neu zu gestalten, um innovative Führungskräfte für das Zeitalter der künstlichen Intelligenz hervorzubringen, die internationale Forschungszusammenarbeit zu stärken und wissenschaftliche Durchbrüche in praktische Anwendungen umzusetzen. Er bekräftigte zudem das Engagement der Universität, mit globalen Partnern zusammenzuarbeiten, um gemeinsame Herausforderungen anzugehen und Frieden und Entwicklung zu fördern.

Dennis Lo, Vizekanzler und Präsident der CUHK und Vorsitzender des Verwaltungsrats der CUHK-Shenzhen, betonte die Bedeutung der Universitäten als Motoren der Innovation bei der Bewältigung globaler Herausforderungen.

Nancy Y. IP, Präsidentin der Hong Kong University of Science and Technology (HKUST) und stellvertretende Vorsitzende der APRU, sprach ebenfalls auf dem Forum. „Universitäten spielen eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung des technologischen Wandels – mit intellektueller Strenge, ethischer Verantwortung und dem Bekenntnis zum Gemeinwohl", sagte sie.

Im Rahmen des Forums fanden zwei Diskussionsrunden statt, in denen die sich wandelnde Rolle der Universitäten sowie die Bedeutung grenzüberschreitender Zusammenarbeit vor dem Hintergrund der Fortschritte im Bereich der künstlichen Intelligenz und geopolitischer Veränderungen beleuchtet wurden.

In vier thematischen Sitzungen am Nachmittag wurde die Zukunft der Hochschulbildung im asiatisch-pazifischen Raum im Zeitalter der KI erörtert. Ouyang Zheng, Dekan der Tsinghua Shenzhen International Graduate School (Tsinghua SIGS), moderierte die dritte Sitzung.

In seinen Schlussbemerkungen sagte Xu Yangsheng, Präsident der CUHK-Shenzhen, dass Universitäten die Studierenden durch praxisnahes Engagement, interdisziplinäres Lernen und menschliche Beziehungen in ihrer Entwicklung unterstützen sollten, und forderte Dialog, praktische Zusammenarbeit und eine menschenzentrierte KI-Entwicklung.

Yang Bin, Vizepräsident des Universitätsrats der Tsinghua-Universität, hielt ebenfalls eine Rede bei der Abschlusszeremonie.

Das Forum bot den Hochschulen eine Plattform, um Standpunkte auszutauschen, institutionelle Beziehungen zu stärken und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Wirtschaft zu erkunden, um so eine gemeinsame Agenda für die Hochschulbildung sowie eine innovativere und kooperativere Zukunft für den asiatisch-pazifischen Raum voranzutreiben.

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/universitatleiter-der-apec-mitgliedslander-treffen-sich-in-shenzhen-um-innovation-und-zusammenarbeit-im-asiatisch-pazifischen-raum-voranzutreiben-302944047.html