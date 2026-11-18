Goldman Sachs erwartet für den S&P 500 in den kommenden zwölf Monaten eine Gesamtrendite von 16 Prozent, einschließlich Dividenden. Morgan Stanley rechnet auf Jahressicht ebenfalls mit deutlichen Gewinnen und hat für den US-Leitindex das gleiche Ziel von 8.700 Punkten ausgegeben. Auch Barclays sieht den S&P 500 Ende 2027 bei 8.700 Zählern. Die Prognosehorizonte unterscheiden sich damit etwas, die Richtung ist jedoch eindeutig.

Die großen US-Investmentbanken bleiben optimistisch für die Wall Street. Goldman Sachs, Morgan Stanley und Barclays rechnen mit weiteren Kursgewinnen beim S&P 500. Während die Banken dem breiten Markt nur moderate Zuwächse zutrauen, sehen sie bei sieben Indexmitgliedern außergewöhnliche Chancen: Ihre durchschnittlichen Kursziele liegen mehr als 100 Prozent über den aktuellen Notierungen.

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Morgan Stanley begründet seinen Optimismus unter anderem mit steigenden Unternehmensgewinnen, stabileren Zinsen und einer zunehmenden Verbreitung künstlicher Intelligenz. Goldman Sachs erwartet zwar, dass sich das Gewinnwachstum der US-Unternehmen 2027 von 36 auf elf Prozent abschwächt. Die Strategen sehen dennoch Potenzial für eine Fortsetzung der Aktienhausse. Der jüngste Ausverkauf bei Technologieaktien hat deren Bewertungen deutlich gedrückt. Und ausgerechnet hier finden sich die größten rechnerischen Kurschancen.

Eine Auswertung der durchschnittlichen Analystenkursziele zeigt, dass sieben Unternehmen aus dem S&P 500 innerhalb der kommenden zwölf Monate um mehr als 100 Prozent steigen könnten. Grundlage sind die Schlusskurse vom 17. November 2026 und die bei MarketScreener erfassten Analystenerwartungen.

Sandisk – der größte Hoffnungsträger

An der Spitze steht Sandisk. Der Spezialist für NAND-Flash-Speicher profitiert von der steigenden Nachfrage nach leistungsfähigen Datenspeichern für Rechenzentren und KI-Anwendungen. Die Analysten setzen darauf, dass höhere Speicherpreise und der wachsende Bedarf an schnellen SSDs die Gewinne antreiben. Allerdings ist die Branche ausgesprochen zyklisch: Ein erneutes Überangebot könnte den Optimismus schnell zunichtemachen.

Western Digital – die Wette auf riesige Datenmengen

Western Digital konzentriert sich nach der Abspaltung von Sandisk auf Festplatten. Insbesondere große Cloud-Anbieter benötigen enorme Speicherkapazitäten, um die wachsenden Datenmengen zu bewältigen. Für den Hersteller bieten steigende Nachfrage und höhere Speicherdichten erhebliche Chancen. Risiken bestehen durch Preisdruck, den Wettbewerb mit Flash-Speichern und mögliche Investitionskürzungen der Kunden.

Micron Technology – Speicherchips für den KI-Boom

Micron gehört zu den wichtigsten Herstellern von DRAM- und NAND-Speicherchips. Besonders gefragt sind leistungsfähige HBM-Speicher, die in modernen KI-Beschleunigern zum Einsatz kommen. Die Analysten setzen auf steigende Preise, einen günstigen Produktmix und höhere Gewinnmargen. Allerdings könnten ein schwächerer KI-Investitionszyklus und zusätzliche Produktionskapazitäten die Gewinne belasten.

Flex – der unterschätzte Infrastrukturzulieferer

Weniger bekannt ist Flex. Der Elektronikfertiger liefert unter anderem Komponenten und Systeme für Rechenzentren, Netzwerktechnik und Stromversorgung. Damit profitiert das Unternehmen vom KI-Ausbau, ohne selbst große KI-Chips zu entwickeln. Zusätzliche Fantasie bietet die geplante Neuordnung des Geschäfts mit der Ausgliederung von Infrastrukturaktivitäten. Entscheidend wird sein, ob sich die erwarteten Wachstums- und Margensteigerungen tatsächlich realisieren lassen.

Marvell Technology – Datenautobahnen für künstliche Intelligenz

Marvell entwickelt Halbleiter für schnelle Datenverbindungen und maßgeschneiderte Rechenlösungen. Je größer KI-Rechenzentren werden, desto wichtiger wird die leistungsfähige Vernetzung der einzelnen Prozessoren. Das Unternehmen profitiert damit von einem zentralen Engpass der KI-Infrastruktur. Zu den Risiken zählen der starke Wettbewerb und die Abhängigkeit von Investitionen großer Cloud-Konzerne.

Seagate Technology – Festplatten bleiben gefragt

Auch Seagate profitiert von der steigenden Nachfrage nach Datenspeichern. Das Unternehmen entwickelt Festplatten mit besonders hohen Speicherkapazitäten für Rechenzentren. Neue Aufzeichnungstechnologien sollen die Speicherdichte weiter erhöhen und damit die Kosten je gespeichertem Terabyte senken. Ihre Kursentwicklung hängt davon ab, ob Nachfrage und Verkaufspreise hoch genug bleiben, um das erwartete Gewinnwachstum zu ermöglichen.

Oracle – Cloud-Milliarden mit großen Erwartungen

Oracle ist der siebte Verdopplungskandidat. Der Softwarekonzern investiert Milliarden in den Ausbau seiner Cloud-Infrastruktur und will sich als wichtiger Anbieter von Rechenkapazitäten für künstliche Intelligenz etablieren. Die Analysten rechnen mit erheblichen Wachstumschancen. Gleichzeitig sorgen der enorme Kapitalbedarf, die Finanzierung neuer Rechenzentren und die Frage nach deren künftiger Auslastung für erhebliche Risiken.

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Die große Gemeinsamkeit

Auffällig ist die starke Konzentration auf KI-Infrastruktur. Vier der sieben Unternehmen sind unmittelbar im Speichergeschäft tätig. Marvell und Flex liefern wichtige Technik für Rechenzentren, während Oracle selbst massiv in zusätzliche Rechenleistung investiert.

Die Kursziele zeigen damit, wo Analysten nach dem jüngsten Technologieausverkauf besonders große Chancen erkennen. Allerdings können sich bei zyklischen Speicherherstellern Gewinnprognosen innerhalb weniger Monate erheblich verändern.

Goldman Sachs warnt zudem ausdrücklich davor, dass ein langsamerer Ausbau der KI-Rechenzentren das Gewinnwachstum der Infrastrukturunternehmen 2027 bremsen könnte. Ob aus den außergewöhnlich hohen Kurszielen tatsächlich Kursverdopplungen werden, hängt deshalb wesentlich davon ab, ob die milliardenschweren KI-Investitionen anhalten.

Die sieben Aktien im Überblick

Aktie Schlusskurs in USD* Kursziel in USD Kurspotenzial in Prozent Sandisk 797,24 2.047,38 + 156,8 Micron Technologies 712,42 1.561,91 + 119,2 Western Digital 283,33 613,38 + 116,5 Flex 73,09 154,40 + 111,3 Marvell Technology 148,74 310,89 + 109,0 Seagate Technology 504,40 1044,83 + 107,1 Oracle 115,00 236,18 + 105,4

* Schlusskurse vom 17. November 2026, durchschnittliche Analystenkursziele in US-Dollar

** Quellen: MarketScreener, Stock Analysis; Kurszielkonsense zum Recherchezeitpunkt.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion





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Ingo Kolf

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