Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot





Aktuell habe ich das gleiche Problem wie - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.

Daher werde ich dieses Jahr vermutlich keine weiteren Käufe im Aktiendepot mehr tätigen und habe mich auf die letzten Vorbereitungen zur Umstellung auf mein kombiniertes Aktien- und ETF-Depot fokussiert:





Der Plan steht:





Die Planungen hierzu sind jetzt abgeschlossen und ich werde ab dem 01.01.2027 - wie bereits zuvor erwähnt - monatlich 500 € per Sparplan in den monatlich ausschüttenden L&G Global Quality Dividends ETF investieren.

Das investierte Kapital im Aktiendepot beträgt aktuell 94.821,01 €.

In den Cashbestand fließt eine Summe von 5.178,99 €.

Somit startet das "neue" Depot ab dem 01.01. mit einer Investitionssumme von genau 100.000 €.

Weitere Einzahlungen in dieses Depot sind nicht geplant.

Das Depot und insbesondere die monatlichen Sparraten finanziert sich von alleine - durch die monatlichen Dividenden und Ausschüttungen, anfangs zudem unterstützt durch den Cashbestand.

Das Aktiendepot wird weiterhin aktiv passiv gemanagt, sprich es können jederzeit Nachkäufe erfolgen oder im Bedarfsfall auch Verkäufe getätigt werden. Die Grundausrichtung bildet aber nach wie vor die Buy&Hold-Strategie.

Im ETF-Depot sind keine Verkäufe geplant.

In der zukünftig präsentierten Darstellung sieht das dann voraussichtlich so aus:





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Auch das Renditeziel wurde festgelegt:





Passend zu meiner "Mission Börsenmillionär" habe ich mir eine entsprechende Zielmarke von über 1.000.000 € mit entsprechender Anlagedauer und Renditeberechnung ausgesucht:





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Meine eigentliche Mission müsste bis dahin schon lange erreicht sein, aber es schadet vermutlich nicht, hieraus noch eine eigenständige Mission Börsenmillionär zu machen. Bei dem aktuellen Depotstand von ca. 170.000 € würde ich über einen Zeitraum von 25 Jahren "lediglich" eine Rendite von 7,5 % p.a. benötigen - welche sich aus den voll versteuerten Dividenden- und Ausschüttungen, sowie den investierten und unversteuerten Kursentwicklungen errechnen muss.

25 Jahre sind natürlich ein sehr langer Zeitraum. Dann hätte ich ein Alter von 69 Jahren erreicht und bin zu diesem Zeitpunkt hoffentlich auch bereits in Rente (aufgrund meiner Planungen aber eigentlich auch garantiert - egal was die Politik in den nächsten Jahren noch beschließt). Dennoch ist es fraglich, ob ich das Depot tatsächlich über die ganzen 25 Jahre unangetastet lasse oder bereits ein paar Jährchen zuvor anfange, die monatlichen Erträge zu verkonsumieren - insbesondere für Urlaube bzw. größere Reisen, sofern dies dann noch möglich ist. Auch ein Immobilienkauf wäre dann nicht mehr auszuschließen - nicht unbedingt für mich, aber evtl. für unsere Kinder oder mögliche Enkelkinder.

Wer weiß, ob ich das Depot überhaupt jemals anrühren werde. Sparen, Investieren und das Aufbauen von Vermögen macht mir einfach riesigen Spaß und ist (zumindest bis zum Erreichen meiner Mission Börsenmillionär) auch ein wichtiger Teil meines Lebens und ich habe dieses Ziel stets fest im Blick - ohne natürlich das Leben oder auch Geld ausgeben zu vernachlässigen (ok, hier musste ich tatsächlich auch etwas an mir arbeiten, damit ich nicht wirklich auch den letzten Cent in allen Details plane und auswerte - dem Familienfrieden hat das aber auch gut getan!). In den letzten Jahren sind auch die alltäglichen Ausgaben und die Kosten für unsere Urlaube (mehrere Urlaube und Kurzurlaube jährlich, letztes Jahr die kostspielige Malediven-Reise und dieses Jahr die ebenfalls sehr teure New-York-Reise) stark angestiegen. Zudem gibt es auch in Zukunft genügend Puffer, um anderweitig Geld für den Alltag heranzuziehen, ohne die jeweiligen Depoterträge antasten zu müssen. In erster Linie wäre das die Reduzierung bis hin zum vollständigen Einstellen der monatlichen Sparraten.





Wie dem auch sei. Die Entwicklungen ab 01.01.2027 aus diesem Depot werde ich hier weiterhin präsentieren, solange ich gesund bleibe, ich Lust darauf habe, es wallstreet online noch gibt und es ein erkennbares Interesse hier im Forum gibt.





Und über diesen ganzen Zeitraum wünsche ich jedem Einzelnen den größtmöglichen Erfolg, das Erreichen der gesetzten Ziele und allem voran natürlich bestmögliche Gesundheit!