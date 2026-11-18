Verluste - Nvidia stützt nur kurz
ROUNDUP/Aktien New York
- Nvidia-Zahlen bremsen Nasdaq nur vorübergehend
- Dow fällt auf tiefsten Stand seit fünf Monaten
- Anthropic-Börsengang wird zum KI-Realitätstest
NEW YORK (dpa-AFX) - Starke Geschäftszahlen und ein guter Ausblick von Nvidia haben der Technologiebörse Nasdaq am Mittwoch nur vorübergehend eine Atempause verschafft. Die Aktien des KI-Chipgiganten sackten nach deutlichen Gewinnen im vorbörslichen Handel weiter ab, der wichtige Halbleitersektor zeigte eine insgesamt durchwachsene Entwicklung. Mit dem Börsengang von Anthropic am Donnerstag steht dem Technologiesektor ein weiteres wichtiges Ereignis bevor.
Zuletzt verlor der Auswahlindex Nasdaq 100 0,09 Prozent auf 26.977 Punkte. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,47 Prozent auf 7.306 Zähler. Der von traditionellen Branchen dominierte Leitindex Dow Jones Industrial verlor weitere 1,27 Prozent auf 50.115 Punkte und erreichte den tiefsten Stand seit gut fünf Monaten.
Obwohl Nvidia mit den Quartalszahlen sowie dem Ausblick auf das Schlussquartal positiv überraschte, verloren die Aktien weitere 2,3 Prozent. Sie behaupteten sich aber immerhin über dem jüngsten Tiefstand seit Juli vergangenen Jahres. Nvidia berichtete über ein rasantes Wachstum, welches sich im Weihnachtsgeschäft fortsetzen soll. Für den jüngst zurückgetretenen Mitgründer und Chef Jensen Huang wird es keine Rückkehr ins Unternehmen geben, der Verwaltungsrat sprach sich dagegen aus.
Im Halbleitersektor ging es für die seit Jahresbeginn immer noch starken Sandisk -Titel um weitere 4,2 Prozent bergab. Ähnlich sah es bei Marvell Technology mit einem Minus von 3,4 Prozent nach der jüngsten Stabilisierung aus. Auch bei Qualcomm und Intel mussten die Anleger Kursrückgänge verkraften. Dagegen legten Broadcom und Arm Holdings etwas zu.
Nach Nvidia richten sich die Blicke der Anleger nun auf das Börsendebüt des KI-Konzerns Anthropic. An diesem Mittwoch endet die Zeichnungsfrist für die Aktien und der Ausgabepreis wird veröffentlicht. Erster Handelstag ist voraussichtlich Donnerstag. Die Preisspanne reicht von 70 bis 78 US-Dollar, angestrebt wird eine Bewertung von 1,4 Billionen Dollar.
"Der bislang größte und wichtigste Realitätscheck für den gesamten KI-Boom an den Kapitalmärkten", konstatierte Analyst Jens Klatt vom Broker XTB. Mit einer billionenschweren Bewertung und strategischen Partnern wie Google , Nvidia und Microsoft setze das Unternehmen einen neuen Maßstab. Die kolportierte enorme Nachfrage nach den Aktien und ein ungewöhnlich hoher Anteil von Privatanlegern zeigten, wie stark der Glaube an KI noch immer sei.
Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Die Aktien der Baumarktkette Lowe's sanken um 0,5 Prozent, wogegen die von Target um 5,5 Prozent anzogen./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie
Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,48 % und einem Kurs von 154,4 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 16:55 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,6400 %.
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 222,00USD. Von den letzten 5 Analysten der NVIDIA Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 250,00USD was eine Bandbreite von +43,27 %/+79,08 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu wO USA Ind. 30 - 969420 - US2605661048
Das denkt die wallstreetONLINE Community über wO USA Ind. 30. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Letzte Vorbereitungen auf das Aktien- und ETF-Depot
Aktuell habe ich das gleiche Problem wie @1435905 - eigentlich hatte ich ursprünglich geplant, bis zum Jahresende noch den ein oder anderen Nachkauf zu tätigen und mein bestehendes Aktiendepot auf die Investitionssumme von ca. 100.000 € aufzustocken. Zuletzt sind aber die Kurse meiner potenziellen Nachkaufkandidaten (Altria, Aroundtown, Pernod Ricard, McDonalds, Wolters Kluwer, Disney) von ihren letzten Tiefs wieder deutlich angezogen.
Hallo Timburg und Mitstreiter,
Hallo zusammen,