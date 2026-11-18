Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Fastly Registered (A) in den letzten drei Monaten Verluste von -36,43 % verkraften.

Gegen den schwächeren Gesamtmarkt springt die Aktie von Fastly Registered (A) nach oben: Der wO USA All Ind. 500 gibt um 0,22 % nach. Unternehmensnachrichten als konkreter Auslöser des Kursanstiegs liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Fastly Registered (A) Aktie damit um +8,68 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -20,18 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Fastly Registered (A) auf +81,01 %.

Während Fastly Registered (A) heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der wO USA All Ind. 500 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,22 %. Damit gehört Fastly Registered (A) heute zu den auffälligeren Werten.

Informationen zur Fastly Registered (A) Aktie

Fastly ist ein führender CDN-Anbieter, der sich durch Geschwindigkeit, Flexibilität und Sicherheit auszeichnet, mit Akamai und Cloudflare als Hauptkonkurrenten.

Es gibt 161 Mio. Fastly Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 2,50 Mrd.EUR € wert.

Fastly Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +8,68 % 1 Monat -20,18 % 3 Monate -36,43 % 1 Jahr +74,58 %

Stand: 18.11.2026, 17:00 Uhr

Die Aktie von Fastly Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,42 %. Über 5 Jahre lag sie bei -19,33 %.

Fastly Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Eine pauschale Kauf- oder Verkaufsempfehlung für die Fastly Registered (A) Aktie kann dieser Artikel nicht liefern - er dient ausschließlich der Information über das aktuelle Kursgeschehen und stellt keine Anlageberatung dar. Anleger sollten vor einer Entscheidung weitere Quellen, fundamentale Kennzahlen sowie technische Indikatoren zur Fastly Registered (A) Aktie prüfen und gegebenenfalls auch die Streuung über einen ETF in Betracht ziehen.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.