Nach der jüngsten Rally verzeichnet SELLAS Life Sciences einen kräftigen Rücksetzer. Die Aktie verliert 12,06 Prozent auf 17,500 Euro. Auf Wochensicht bleibt dennoch ein Plus von 136,35 Prozent. Seit Jahresbeginn beträgt der Zuwachs 531,67 Prozent. Überzeugende Studiendaten zu einem experimentellen Blutkrebs-Impfstoff stehen hinter dem vorherigen Kurssprung. Ein konkreter Auslöser für den heutigen Rückgang ist nicht erkennbar.

Am 18.11.2026 überwiegen bei den großen deutschen und europäischen Indizes die Verluste. Der DAX fällt um 0,95 Prozent, der TecDAX um 0,69 Prozent und der Eurozone 50 um 0,78 Prozent. In den USA steigt der US Tech 100 dagegen um 0,34 Prozent, während der wO USA Ind. 30 um 1,01 Prozent nachgibt. Unter den Einzelwerten stehen Biotechnologie, KI-Infrastruktur, Software und Cybersicherheit im Mittelpunkt.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im wallstreetONLINE-Forum dominieren Übernahmespekulationen. Diskutiert werden mögliche Rollen von J.P. Morgan und TD Cowen sowie die Finanzierung des Unternehmens. Konkrete Übernahmebemühungen sind damit nicht belegt. Daneben geht es um die Aussagekraft der Studiendaten, weitere Ergebnisse zu SLS009 und die mögliche Kostenerstattung für Krebstherapien.

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SELLAS Life Sciences Group: 17,500€ (-12,06 %)

CoreWeave: NVIDIA-Abhängigkeit belastet

Der überraschende Rücktritt von NVIDIA-Chef Jensen Huang rückt die enge Bindung von CoreWeave an den Chipkonzern in den Fokus. NVIDIA ist Großinvestor, wichtigster GPU-Lieferant und strategischer Partner des Cloud-Anbieters. Die hohe Verschuldung verschärft diese Abhängigkeit.

CoreWeave verliert 7,14 Prozent auf 43,52 Euro. Damit setzt sich der Rückgang fort: Auf Monatssicht liegt die Aktie 22,51 Prozent im Minus, seit Jahresbeginn sind es 31,22 Prozent.

CoreWeave Registered (A): 43,52€ (-7,14 %)

Nemetschek: Goldman senkt das Kursziel

Goldman Sachs senkt das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro und belässt die Einstufung auf „Buy“. Analyst Mohammed Moawalla passt seine Schätzungen an den Quartalsbericht an. Die Aktie des Bausoftware-Anbieters fällt um 5,69 Prozent auf 58,05 Euro. Der Monatsverlust wächst auf 19,70 Prozent.

In der Forumsdiskussion steht die Preispolitik gegenüber Softwarekunden in der Kritik. Ein Beitrag beschreibt angekündigte Erhöhungen bei Wartungsverträgen und befürchtet Kündigungen. Die Kritik richtet sich auch gegen den damit verbundenen Anreiz, auf Mietmodelle umzusteigen.

Nemetschek: 58,05€ (-5,69 %)

Prosus: Tencent-Zahlen sorgen für Gesprächsstoff

Hohe KI-Investitionen belasten den Gewinn von Tencent. Hinzu kommt ein überraschend niedriges Umsatzplus im dritten Quartal. Die Entwicklung steht auch bei Prosus im Mittelpunkt der Anlegerdiskussion. Die Aktie der Technologie-Beteiligungsgesellschaft verliert 5,45 Prozent auf 32,64 Euro. Auf Wochensicht beträgt das Minus 13,56 Prozent.

Die Stimmung im wallstreetONLINE-Forum ist geteilt. Ein Teil der Diskussion betont eine aus Anlegersicht niedrige Bewertung, Aktienrückkäufe und die gestiegene Tencent-Dividende. Andere bleiben angesichts der Kursverluste zurückhaltend und wollen zunächst eine Beruhigung abwarten.

Prosus Registered (N): 32,64€ (-5,45 %)

IonQ: Wochenverlust nähert sich 30 Prozent

Bei IonQ setzt sich der Kursrückgang ohne konkrete Unternehmensnachrichten fort. Die Aktie des Quantencomputer-Anbieters fällt um 5,42 Prozent auf 21,830 Euro. Innerhalb einer Woche summiert sich das Minus auf 29,57 Prozent, seit Jahresbeginn auf 44,45 Prozent.

Im Forum treffen grundsätzliche Zweifel an der wirtschaftlichen Tragfähigkeit von Quantencomputing auf langfristige Technologiehoffnungen. Kritische Stimmen verweisen auf geringe Umsätze und hohe Verluste. Andere betonen die strategische Bedeutung technologischer Führung und halten die Untergangsszenarien für überzogen.

IonQ: 21,830€ (-5,42 %)

SanDisk: Sorge vor Überangebot bei Speicherchips

Warnungen vor einem möglichen Überangebot bei Speicherchips ab 2027 belasten das Bild bei SanDisk. Analysten sehen das Risiko eines Preisverfalls und besonders hohe Risiken für das Unternehmen.

Die Aktie sinkt um 5,39 Prozent auf 702,50 Euro. Damit verschärft sich der Rückgang der vergangenen Wochen. Auf Monatssicht beträgt der Verlust 39,08 Prozent, innerhalb einer Woche sind es 9,12 Prozent.

SanDisk Corporation: 702,50€ (-5,39 %)

Strategy: Anhaltender Druck auf die A-Aktie

Weitere Verluste prägen den Handel bei Strategy. Die A-Aktie fällt um 4,80 Prozent auf 85,07 Euro. Auf Wochensicht verliert sie 23,02 Prozent, auf Monatssicht 30,55 Prozent. Einen konkreten unternehmensbezogenen Auslöser gibt es zunächst nicht.

In der wallstreetONLINE-Diskussion überwiegt die Skepsis. Anleger erwarten teils weitere Rückgänge oder einen Verlauf im Gleichschritt mit Bitcoin. Daneben stehen einzelne optimistische Einschätzungen zur Bewertung. Kontrovers bleibt die grundsätzliche Eignung der Bitcoin-Strategie als langfristige Anlage.

Strategy Registered (A): 85,07€ (-4,80 %)

SAP: Unter 200 Euro wächst die Nervosität

Der Rückgang unter 200 Euro bestimmt die Diskussion über SAP. Bei 195,47 Euro verliert die Aktie 3,74 Prozent. Auf Wochensicht steht ein Minus von 6,73 Prozent. Konkrete Unternehmensnachrichten als Auslöser liegen zunächst nicht vor.

Im Forum wächst mit dem Unterschreiten der runden Marke die Sorge vor weiteren Verlusten. Andere Teilnehmer betrachten den Rückgang als überzogen und setzen auf eine Erholung. Dabei verweisen sie auf ihre positive Einschätzung des Cloud-Geschäfts und der längerfristigen Geschäftsentwicklung.

SAP: 195,47€ (-3,74 %)

Verbio: Gewinnsprung überzeugt nicht alle Anleger

Trotz eines Gewinnsprungs bleibt Verbio unter Druck. Der Biokraftstoffhersteller verliert an der Börse 3,26 Prozent auf 22,550 Euro. Der Monatsverlust beträgt 22,72 Prozent. Seit Jahresbeginn hält sich die Aktie mit 7,00 Prozent im Plus.

Die Debatte im wallstreetONLINE-Forum fällt kontrovers aus. Optimistische Stimmen sehen die Wachstumstreiber intakt und verweisen auf die jüngsten Quartalszahlen sowie mögliche Werte der bestehenden Anlagen. Skeptiker bezweifeln diese Bewertung und betonen die Abhängigkeit von Ölpreisen, THG-Quoten, Rohstoffkosten und Margen. Auch die Erwartungen an die Quotenpreise 2027 beschäftigen die Teilnehmer.

Verbio: 22,550€ (-3,26 %)

NVIDIA: Starke Zahlen lösen die Führungsfrage nicht

Starke Quartalszahlen und ein guter Ausblick sorgen bei NVIDIA nur kurz für Entlastung. Gleichzeitig schließt der Verwaltungsrat eine Rückkehr von Jensen Huang an die Unternehmensspitze aus. Interimschefin Colette Kress bestätigt diese Entscheidung. Die Aktie gibt um 2,67 Prozent auf 139,76 Euro nach. Auf Monatssicht beträgt das Minus 26,47 Prozent.

Die Führungsfrage prägt auch das besonders lebhafte Forum. Ein Teil der Anleger sieht darin die zentrale Belastung und hofft auf Klarheit bei der CEO-Nachfolge. Andere halten die Geschäftszahlen und mögliche Aktienrückkäufe für wichtiger. Über Bewertung und längerfristige Aussichten gehen die Einschätzungen deutlich auseinander.

NVIDIA: 139,76€ (-2,67 %)

Take-Two: GTA-6-Start treibt die Aktie

Der Start von GTA 6 in der Nacht auf Donnerstag rückt Take-Two Interactive in den Mittelpunkt. Nach 13 Jahren Wartezeit sind die Erwartungen an das Spiel hoch. Die Aktie steigt um 6,92 Prozent auf 201,50 Euro. Auf Monatssicht liegt sie 9,64 Prozent im Plus, auf Wochensicht noch 0,95 Prozent im Minus.

In der Forumsdiskussion stehen die Vorbestellungen im Vordergrund. Einige Teilnehmer zeigen sich zuversichtlich und berichten von Aufstockungen. Andere warten ab oder haben ihre Position verlassen. Neben der Hoffnung auf einen erfolgreichen Verkaufsstart bleibt die Sorge vor Gewinnmitnahmen nach der Veröffentlichung präsent.

Take-Two Interactive Software: 201,50€ (+6,92 %)

Palo Alto Networks: Kräftiger Anstieg ohne konkrete Nachricht

Mit einem Plus von 6,40 Prozent auf 299,20 Euro zählt Palo Alto Networks zu den auffälligen Gewinnern. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser ist zunächst nicht erkennbar. Der Cybersicherheitsanbieter liegt seit Jahresbeginn 87,33 Prozent im Plus. Auf Monatssicht verbleibt dagegen ein Rückgang von 1,89 Prozent.

Palo Alto Networks: 299,20€ (+6,40 %)

CrowdStrike: Jahresplus übersteigt 100 Prozent

CrowdStrike baut den Kursgewinn seit Jahresbeginn auf 107,73 Prozent aus. Die Aktie steigt heute um 6,05 Prozent auf 212,63 Euro. Auch auf Wochen- und Monatssicht stehen mit 3,20 beziehungsweise 4,25 Prozent positive Vorzeichen. Ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser für den Anstieg ist nicht erkennbar.

CrowdStrike Holdings Registered (A): 212,63€ (+6,05 %)

Drägerwerk: Ambitionen für 2030 kommen gut an

Die Ambitionen für 2030 bestimmen bei Drägerwerk die Diskussion zum Kapitalmarkttag. Im Forum stehen Umsatzziele von 4,5 Milliarden Euro und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent im Mittelpunkt. Die Aktie des Medizin- und Sicherheitstechnikanbieters steigt um 6,00 Prozent auf 118,40 Euro. Innerhalb einer Woche gewinnt sie 18,32 Prozent, auf Monatssicht 24,29 Prozent.

Die Reaktionen auf die Präsentation fallen überwiegend positiv aus. Teilnehmer loben insbesondere die Perspektiven der Sicherheitstechnik und die angestrebte Ergebnisentwicklung. Zugleich gelten die Ziele als ambitioniert. Skeptische Stimmen verweisen auf den langen Zeitraum bis 2030 und die Unsicherheit der Umsetzung.

Draegerwerk: 118,40€ (+6,00 %)

Fortinet: Erholung nach deutlichem Monatsverlust

Auch Fortinet legt im Kreis der Cybersicherheitsanbieter deutlich zu. Die Aktie gewinnt 5,52 Prozent auf 118,81 Euro, ohne dass ein konkreter unternehmensbezogener Auslöser erkennbar ist. Das Wochenplus erreicht 6,95 Prozent. Der Monatsverlust von 21,02 Prozent ist damit allerdings nur teilweise aufgeholt. Seit Jahresbeginn steht ein Zuwachs von 73,00 Prozent.

Fortinet: 118,81€ (+5,52 %)

Fazit

Die Kursbewegungen zeigen ein geteiltes Bild. Starke Geschäftszahlen reichen bei NVIDIA nicht für Gewinne, während Take-Two vor dem Spiele-Start zulegt. Mehrere Cybersicherheitswerte steigen ohne konkreten unternehmensbezogenen Auslöser. Bei SELLAS bleibt trotz des deutlichen Tagesverlusts ein hohes Wochenplus bestehen.

Dieser Artikel wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten, Nachrichten und Beiträgen der wallstreetONLINE-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten herangezogen werden.