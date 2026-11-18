Zalando steigen an Dax-Spitze - Großaktionär Povlsen kauft
AKTIE IM FOKUS 2
- Zalando steigt nach Povlsen-Kauf um drei Prozent
- Povlsen-Käufe erreichen gut fünf Millionen Euro
- Zalando erreicht höchsten Stand seit Ende August
(weitere Käufe ergänzt)
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Zalando sind am Mittwochnachmittag nach einem weiteren Kauf von Großaktionär und Aufsichtsratsmitglied Anders Holch Povlsen auf den höchsten Stand seit Ende August gesprungen. Mit einem Plus von zuletzt 3,0 Prozent auf 29,20 Euro notierten sie an der Spitze des Dax .
Stimmrechtsmitteilungen zufolge kaufte Povlsen Zalando-Papiere im Volumen von insgesamt gut fünf Millionen Euro. Bei Anlegern kommt es grundsätzlich gut an, wenn sogenannte Insider zugreifen./edh/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Zalando Aktie
Die Zalando Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,06 % und einem Kurs von 25.797 auf Ariva Indikation (18. November 2026, 17:09 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Zalando Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 33,29EUR. Von den letzten 7 Analysten der Zalando Aktie empfehlen 1 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 28,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 35,00EUR was eine Bandbreite von -4,31 %/+19,62 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Zalando - ZAL111 - DE000ZAL1111
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Anders Holch Povlsen hat für knapp 25 Mio. Aktien dazugekauft, siehe EQS-News.
Wenn du wissen willst, ob Zalando übernommen wird: klares Nein.
Zalando sollte die 30€ überspringen. Die Umsätze werden jetzt vor, aber vor allem während der WM stark steigen.