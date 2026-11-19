Seit Jahresbeginn hat die Robinhood-Aktie dennoch über 35 Prozent an Wert verloren.

Robinhood zeigt sich von einem möglichen Einstieg des Prognosemarkt-Anbieters Kalshi in den Aktienhandel unbeeindruckt. Das Management darin keine ernsthafte Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Mizuho hält aber an ihrer optimistischen Prognose für Robinhood fest. Nach einem Treffen mit Konzernchef Vlad Tenev und Finanzvorstand Shiv Verma bestätigten die Analysten um Dan Dolev ihre Kaufempfehlung mit dem Rating "Outperform" und einem Kursziel von 130 US-Dollar. Gemessen an einem Kurs von 69 US-Dollar entspricht das Kursziel einem Aufwärtspotenzial von knapp 88 Prozent.

Robinhood lässt sich von Kalshi nicht abschrecken

Während Kalshi möglicherweise in den traditionellen Aktienhandel expandiert, vertraut Robinhood auf seinen bestehenden Wettbewerbsvorteil. Entscheidend sei nicht die Anzahl der angebotenen Produkte, sondern deren Qualität und Weiterentwicklung.

Das Unternehmen verweist dabei auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau seiner Handelsplattform und eine starke Kundenbindung. Statt möglichst viele neue Angebote einzuführen, will Robinhood bestehende Dienstleistungen kontinuierlich verbessern.

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Prognosemärkte werden immer wichtiger

Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Prognosemärkten. Im Oktober wurden über Robinhood insgesamt 5,9 Milliarden Ereigniskontrakte gehandelt. Das entspricht einem Anstieg von 136 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Robinhood will sein Angebot weiter ausbauen und sich dabei unabhängiger von Kalshi machen. Die stärkere Kontrolle über die Handelsabwicklung soll insbesondere für Gold-Kunden günstigere Preise ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit bei komplexeren Kontrakten verbessern.

Einschätzung: Trotz der massiven Kursverluste bleibt Robinhood für Mizuho ein aussichtsreiches Investment. Entscheidend dürfte sein, ob das Unternehmen das starke Wachstum seiner Prognosemärkte fortsetzen und seine Kunden langfristig stärker an die Plattform binden kann. Gelingt das, könnte die Aktie einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Verluste wieder aufholen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion





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Pascal Grunow

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Pascal Grunow begann seine berufliche Laufbahn als Werkstudent bei unserer Partnerseite Börsennews, wo er drei Jahre hinweg im Content- und Community-Management tätig war und wertvolle Erfahrungen in der Redaktion sammelte. Mit einem Blick auf die neuesten Trends und Marktbewegungen gestaltet er unter anderem die Krypto-Berichterstattung mit und sorgt für einen fundierten Einblick in die Welt der digitalen Währungen. Wenn er nicht gerade die nächsten Trading-Strategien analysiert, verbringt er seine Freizeit beim Bouldern oder mit seinem Hund. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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