Robinhood fürchtet Kalshi nicht – jetzt könnte der Kurssturz enden
Rivale abgeschrieben
Robinhood sieht in Kalshi keine ernsthafte Konkurrenz. Nach hohen Kursverlusten sieht Mizuho jetzt enormes Aufwärtspotenzial.
- Robinhood sieht Kalshi nicht als echte Gefahr
- Mizuho sieht nach Kursverlusten 88 Prozent Potenzial
- Prognosemärkte wachsen, Robinhood stärkt Kontrolle
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Robinhood zeigt sich von einem möglichen Einstieg des Prognosemarkt-Anbieters Kalshi in den Aktienhandel unbeeindruckt. Das Management darin keine ernsthafte Bedrohung für das eigene Geschäftsmodell.
Seit Jahresbeginn hat die Robinhood-Aktie dennoch über 35 Prozent an Wert verloren.
Mizuho hält aber an ihrer optimistischen Prognose für Robinhood fest. Nach einem Treffen mit Konzernchef Vlad Tenev und Finanzvorstand Shiv Verma bestätigten die Analysten um Dan Dolev ihre Kaufempfehlung mit dem Rating "Outperform" und einem Kursziel von 130 US-Dollar. Gemessen an einem Kurs von 69 US-Dollar entspricht das Kursziel einem Aufwärtspotenzial von knapp 88 Prozent.
Robinhood lässt sich von Kalshi nicht abschrecken
Während Kalshi möglicherweise in den traditionellen Aktienhandel expandiert, vertraut Robinhood auf seinen bestehenden Wettbewerbsvorteil. Entscheidend sei nicht die Anzahl der angebotenen Produkte, sondern deren Qualität und Weiterentwicklung.
Das Unternehmen verweist dabei auf mehr als ein Jahrzehnt Erfahrung im Aufbau seiner Handelsplattform und eine starke Kundenbindung. Statt möglichst viele neue Angebote einzuführen, will Robinhood bestehende Dienstleistungen kontinuierlich verbessern.
Prognosemärkte werden immer wichtiger
Gleichzeitig wächst das Geschäft mit Prognosemärkten. Im Oktober wurden über Robinhood insgesamt 5,9 Milliarden Ereigniskontrakte gehandelt. Das entspricht einem Anstieg von 136 Prozent gegenüber dem Vorjahr.
Robinhood will sein Angebot weiter ausbauen und sich dabei unabhängiger von Kalshi machen. Die stärkere Kontrolle über die Handelsabwicklung soll insbesondere für Gold-Kunden günstigere Preise ermöglichen und die Wettbewerbsfähigkeit bei komplexeren Kontrakten verbessern.
Einschätzung: Trotz der massiven Kursverluste bleibt Robinhood für Mizuho ein aussichtsreiches Investment. Entscheidend dürfte sein, ob das Unternehmen das starke Wachstum seiner Prognosemärkte fortsetzen und seine Kunden langfristig stärker an die Plattform binden kann. Gelingt das, könnte die Aktie einen erheblichen Teil ihrer bisherigen Verluste wieder aufholen.
Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE-Redaktion
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