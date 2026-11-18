Laborergebnisse zeigten ein starkes Neuritenwachstum in menschlichen Motoneuronen, was ExoPTEN auf dem Weg zu Therapien für traumatische Nervenschäden einen Schritt weiterbringt

TORONTO und HAIFA, Israel, 18. November 2026 / IRW-Press / NurExone Biologic Inc. (TSXV: NRX) (OTCQB: NRXBF) (FSE: J90) („NurExone“ oder das „Unternehmen“), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das exosombasierte regenerative Therapien für traumatische Verletzungen des zentralen Nervensystems („ZNS“) entwickelt, gab heute eine neue In-vitro-Laborstudie bekannt, die ein signifikantes Nachwachsen durchtrennter Axone (Neuriten) von Motoneuronen nach der Behandlung mit seinem führenden therapeutischen Wirkstoffkandidaten ExoPTEN nachweist.

Wenn das Rückenmark oder der Sehnerv verletzt ist, können Neurite, einschließlich Axone, die lebenswichtige Nervensignale übertragen, geschädigt oder durchtrennt werden. Diese Neuriten haben eine sehr begrenzte natürliche Regenerationsfähigkeit, was bedeutet, dass eine Verletzung, die in einem Moment entsteht, zu lebenslangem Verlust von Bewegung, Empfindung oder Sehvermögen führen kann.

NurExone entwickelt ExoPTEN, um eine der größten Herausforderungen bei Verletzungen des Rückenmarks und des Sehnervs zu bewältigen: das Nachwachsen geschädigter Neuriten zu ermöglichen. Die Therapie des Unternehmens kombiniert firmeneigene Exosomen mit einem therapeutischen Molekül, das die Nervenregeneration fördern soll.

In der neuen Studie züchteten Wissenschaftler menschliche motorische Neuronen auf einem mikrofluidischen Chip und trennten ihre Neuriten absichtlich. Dieses als Axotomie bezeichnete Verfahren ermöglicht die Untersuchung der Axonregeneration nach einer Verletzung und einer Behandlung. Die verletzten Neuronen wurden mit ExoPTEN, naiven Exosomen oder einer gegen PTEN gerichteten kleinen interferierenden RNA („siRNA“) behandelt oder blieben unbehandelt.

Sechs Tage nach der Behandlung zeigten ExoPTEN-behandelte Neuronen im Vergleich zu unbehandelten Zellen und anderen Kontrollgruppen ein erhebliches Neuritwachstum. Zwei ergänzende Experimente zeigten Zunahmen der Anzahl und Gesamtlänge der Axonen von Motoneuronen und lieferten ermutigende Hinweise darauf, dass ExoPTEN helfen könnte, die eingeschränkte Regenerationsfähigkeit des menschlichen Nervensystems nach einer Verletzung zu überwinden.

„Eine der größten Herausforderungen bei der Behandlung von Rückenmarks- und Sehnervverletzungen ist es, Wege zu finden, um beschädigte Neuronen in menschlichen Zellen wieder wachsen zu lassen“, sagte Dr. Lior Shaltiel, Geschäftsführer von NurExone. „Diese Reaktion in menschlichen motorischen Neuronen zu beobachten, ist ein ermutigender Schritt in Richtung unserer Vision für ExoPTEN: ‚Wiederwachsen. Neu vernetzen. Sich erholen.‘ Unser Ziel ist eine Zukunft, in der Verletzungen des zentralen Nervensystems (ZNS) nicht zwangsläufig dauerhaften Funktionsverlust bedeuten.“

Die Ergebnisse bauen auf zuvor von NurExone veröffentlichten Tierstudien auf, die Verbesserungen der motorischen Funktion nach Rückenmarksverletzungen zeigten, und fügen dem präklinischen, IND-unterstützenden Studienpaket des Unternehmens Evidenz aus menschlichen Nervenzellen hinzu.

„Was diese Ergebnisse besonders bedeutsam macht, ist, wie sie unsere früheren präklinischen Ergebnisse ergänzen“, sagte Dr. Tali Kizhner, Direktorin für Forschung und Entwicklung bei NurExone. „Unsere Tierversuche haben Verbesserungen in der motorischen Funktion gezeigt, während Bildgebung und Gewebeanalysen zusätzliche Hinweise auf Veränderungen im Zusammenhang mit Nervenreparatur und -schutz geliefert haben. Nun können wir mithilfe menschlicher motorischer Neuronen die axonale Regeneration nach einer Verletzung direkt untersuchen. Darüber hinaus ist dieses experimentelle Setup sehr wichtig für die Bewertung des Wirkmechanismus des Arzneimittels und wird von den Regulierungsbehörden gefordert.“

Wissenschaftliche Bedeutung

Diese Ergebnisse belegen die biologische Aktivität von ExoPTEN und sein Potenzial, das Neuritenwachstum und die Regeneration zu fördern. Die Studie zeigte, dass die Therapie, bei der die von NurExone entwickelten Exosomen mit einer gegen PTEN gerichteten siRNA kombiniert werden, das Neuritenwachstum nach einer Schädigung in menschlichen Motoneuronen im Vergleich zu unbehandelten Zellen und allen Kontrollbehandlungen signifikant steigerte. ExoPTEN reduzierte zudem die PTEN-Genexpression, was mit der beabsichtigten Wirkung seiner therapeutischen Fracht übereinstimmt.

Wissenschaftliche Ergebnisse: ExoPTEN fördert das Nachwachsen von Neuriten nach einer Verletzung

Die Studie verwendete von menschlichen Stammzellen abgeleitete Motoneuronen, die in einem Labor gezüchtet wurden und es Forschern ermöglichten, ihre Axone absichtlich zu durchtrennen, während die neuronalen Zellen intakt blieben. Zwei ergänzende Experimente untersuchten das Neuritwachstum sechs Tage nach der Behandlung und verglichen ExoPTEN mit unbehandelten Zellen und experimentellen Kontrollen.

Abbildung 1. ExoPTEN erhöht die Anzahl der Neuriten nach einer Axotomie signifikant (in vitro)

Die Mikroskopbilder zeigen neuronale Verlängerungen (grün gekennzeichnet) vor der Verletzung und sechs Tage nach der Behandlung. Obwohl unbehandelte Zellen und Kontrollgruppen in gewissem Maße Nachwuchs zeigen, zeigten ExoPTEN-behandelte Motorneuronen signifikant (bis zu 3-fach, p < 0,0001) eine höhere Anzahl an Axonen. Die Analyse umfasste 10 Bilder pro Gruppe.

Abbildung 2. ExoPTEN erhöht die Neuritenlänge nach einer Axotomie

Ein separates Experiment untersuchte die Wirkung von ExoPTEN auf die gesamte PTEN-Genexpression sechs Tage nach der Axotomie. Probemikroskopbilder zeigen motorische Neuronaxone (magenta), mit sichtbarem stärkeren Wachstum nach der ExoPTEN-Behandlung.

PTEN-Ausdruck (Abb. 2B): ExoPTEN reduzierte die PTEN-Boten-RNA (mRNA), die genetische Anweisungen, die zur Produktion eines Proteins verwendet werden, das die neuronale Regeneration hemmt, um etwa 45–50 % im Vergleich zu unbehandelten Zellen und jeder der anderen Kontrollgruppen (p < 0,0001). Dies unterstützt die beabsichtigte Aktivität der therapeutischen Fracht von ExoPTEN.

Neuritenlänge (Abb. 2C): ExoPTEN-behandelte Zellen zeigten eine signifikant größere Gesamt-Neuritlänge im Vergleich zu Zellen, die nur siRNA erhielten (p < 0,01) und Zellen, die naive Exosomen erhielten (p < 0,05). Die Analyse umfasste 24 Bilder pro Gruppe.

Über ExoPTEN

ExoPTEN ist NurExones führender experimenteller therapeutischer Kandidat und kombiniert natürlich gewonnene Exosomen mit PTEN-zielgerichteten kleinen interferierenden RNA (siRNA). Die Behandlung wird als potenzielle minimalinvasive Therapie für akute Rückenmarksverletzungen entwickelt. NurExone untersucht zudem seine mögliche Anwendung bei Sehnervschädigungen.

Über NurExone

NurExone ist ein an der TSX Venture Exchange („TSXV“), OTCQB und börsennotiertes Biotech-Unternehmen in Frankfurt, das sich auf die Entwicklung regenerativer, exosombasierter Therapien für Verletzungen des zentralen Nervensystems konzentriert. Das Hauptprodukt ExoPTEN hat starke präklinische Daten nachgewiesen, die das klinische Potenzial bei der Behandlung akuter Rückenmarks- und Sehnervschäden unterstützen. Regulatorische Meilensteine, darunter der Erhalt der Orphan Drug Designation von der US-amerikanischen FDA und der europäischen EMA, erleichtern den Fahrplan des Unternehmens zu klinischen Studien in den USA und Europa. Kommerziell strebt das Unternehmen an, Lösungen für Unternehmen anzubieten, die an qualitativ hochwertigen Exosomen und minimalinvasiven gezielten Verabreichungssystemen für andere Indikationen interessiert sind. NurExone hat Exo-Top Inc., eine US-Tochtergesellschaft, gegründet, um seine nordamerikanische Aktivität und Wachstumsstrategie zu verankern.

Für weitere Informationen und ein kurzes Interview sehen Sie sich bitte Who is NurExone? an, besuchen Sie www.nurexone.com oder folgen Sie NurExone auf LinkedIn, X (ehemals Twitter), Facebook oder YouTube.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Dr. Lior Shaltiel

Chief Executive Officer und Direktor

Telefon: +972-52-4803034

E-Mail: info@nurexone.com

Russo Partners LLC

Investor and Media Relations – United States

215 Park Ave S, Suite 1905

New York, NY 10003

Telefon: 212-845-4200

E-Mail: nurexone@russopartnersllc.com

Dr. Eva Reuter

Investor Relations – Deutschland

Telefon: +49-69-1532-5857

E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu

ZUKUNFTSGERICHTETE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält „vorausschauende Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammengefasst „zukunftsgerichtete Aussagen“). Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf Erwartungen, Schätzungen und Projektionen zum Datum dieser Pressemitteilung und sind in der Regel durch Wörter wie „vielleicht“, „wird“, „könnte“, „sollte“, „erwarten“, „plan“, „beabsichtigt“, „voraussehen“, „glauben“, „schätzen“, „potenzial“, „fortsetzen“, „voranschreiten“ und ähnliche Ausdrücke zu erkennen.

Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung umfassen Aussagen zu: dem Potenzial von ExoPTEN, Neuritenwachstum oder Nervenregeneration nach einer Verletzung des Rückenmarks oder des Sehnervs zu fördern; das Potenzial, dass die berichteten In-vitro-Ergebnisse in zusätzlichen Experimenten, in Tiermodellen oder beim Menschen reproduziert werden; die Bedeutung der berichteten Ergebnisse für das präklinische Forschungsprogramm des Unternehmens und für dessen Vorbereitung auf eine mögliche klinische Entwicklung von ExoPTEN; das Ziel des Unternehmens, eine Therapie zu entwickeln, die helfen könnte, dauerhaften Funktionsverlust nach Verletzungen des zentralen Nervensystems zu reduzieren; der beabsichtigte Wirkmechanismus von ExoPTEN und seiner therapeutischen Fracht; die Entwicklung von ExoPTEN als potenzielle minimalinvasive Therapie für akute Rückenmarksverletzungen und die Untersuchung seiner möglichen Anwendung bei Sehnervschädigungen; sowie die umfassenderen Entwicklungs-, regulatorischen, klinischen und Kommerzialisierungspläne des Unternehmens für ExoPTEN, seine weiteren exosombasierten Produkte und gezielten Verteilungssysteme, einschließlich der Roadmap für klinische Studien in den USA und Europa sowie die Aktivitäten von Exo-Top Inc.

Diese zukunftsorientierten Aussagen beruhen auf wesentlichen Annahmen, darunter: Die gemeldeten Labordaten und die Interpretation dieser Daten durch das Unternehmen, einschließlich der zugehörigen statistischen Analysen, sind korrekt und vollständig; das In-vitro-Axotomiemodell, das von menschlichen Stammzellen abgeleitete Motorneuronen verwendet, liefert Informationen, die für die biologische Aktivität von ExoPTEN relevant sind; die berichteten Zunahmen der Neuritenzahl und -länge sowie die berichtete Verringerung der PTEN-mRNA können in weiteren Experimenten und Studien reproduziert werden; die früheren präklinischen Ergebnisse des Unternehmens in Tiermodellen werden durch weitere Studien gestützt; das Unternehmen wird in der Lage sein, die präklinischen, fertigungstechnischen und sonstigen Arbeiten zur Unterstützung regulatorischer Einreichungen für klinische ExoPTEN-Studien durchzuführen; ausreichende Finanzierung, Materialien, Produktionskapazitäten, Einrichtungen, Personal und Mitstreitkräfte werden zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; und das Unternehmen wird in der Lage sein, ExoPTEN und seine anderen Programme wie derzeit vorgesehen voranzutreiben.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, die tatsächliche Ergebnisse wesentlich unterschiedlich machen können, darunter: die vorläufige, begrenzte und in vitro Art der berichteten Ergebnisse; die begrenzte Anzahl der analysierten Bilder, Experimente und Behandlungsgruppen; das Risiko einer Zunahme der Neuritenzahl oder -länge oder einer Verringerung der PTEN-mRNA, beobachtet in kultivierten Zellen wird sich nicht in Nervenregeneration, funktioneller Erholung, Sicherheit oder klinischem Nutzen bei Tieren oder Menschen niederschlagen; das Risiko, dass die Ergebnisse nicht in zusätzlichen Experimenten, anderen Modellen, Tierversuchen oder Menschenstudien reproduziert werden; das Risiko, das sich aus Tierversuchen ergibt, wird die Ergebnisse beim Menschen nicht vorhersagen; Variabilität, die biologischen Materialien und exosombasierten Produkten innewohnt; der Bedarf an zusätzlicher Forschung, Testen, Entwicklung in der Fertigung und regulatorischer Arbeit; das Risiko, dass Regulierungsbehörden die präklinischen Daten des Unternehmens nicht akzeptieren oder zusätzliche Studien verlangen und dass das Unternehmen keine Genehmigung erhält, klinische Studien innerhalb der erwarteten Zeitrahmen oder überhaupt nicht zu beginnen; die Unfähigkeit, ausreichende Finanzierung, Materialien, Einrichtungen, Personal oder Mitarbeiter zu erhalten; Wettbewerb, technologischer Wandel und geistige Eigentumsrisiken; sowie die Risiken, die unter der Überschrift „Risikofaktoren“ auf den Seiten 44 bis 51 des Jahresinformationsformulars des Unternehmens vom 27. August 2024 sowie weiteren fortlaufenden Offenlegungsdokumenten im SEDAR+-Profil des Unternehmens diskutiert werden, deren Kopien im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar sind.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Ergebnisse sind präklinisch und in vitro und belegen keine Nervenregeneration, funktionelle Erholung, Sicherheit oder Wirksamkeit beim Menschen. ExoPTEN ist ein Versuchsproduktkandidat, wurde von keiner Regulierungsbehörde für den kommerziellen Gebrauch oder zur Behandlung irgendeiner Erkrankung zugelassen, und seine Sicherheit und Wirksamkeit beim Menschen wurden nicht festgestellt. Es kann keine Sicherheit gegeben werden, dass das Unternehmen die gemeldeten Ergebnisse reproduziert, die Genehmigung für den Beginn klinischer Studien erhält, die klinische Entwicklung abschließt oder die behördliche Zulassung für ExoPTEN erhält. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen widergespiegelten Erwartungen und Annahmen angemessen sind, kann keine Sicherheit geben, dass die erwarteten Aktivitäten, Vorteile oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsorientierte Aussagen verlassen. Zukunftsgerichtete Stellungnahmen gelten nur zum Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung ab, sofern es nicht nach geltendem Recht vorgeschrieben ist.

Weder TSXV noch sein Regulation Services Provider (wie dieser Begriff in den Richtlinien des TSXV definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Fotos, die dieser Ankündigung begleiten, sind verfügbar unter

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c74752fe-97d2-4ad3 ...

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9c0ca56b-7a56-4b22 ...

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die englische Originalmeldung hier abrufen: https://money.tmx.com/quote/NRX/news/8238190190550686/NurExone_Demonst ...

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Nurexone Biologic Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +5,30 % und einem Kurs von 0,298EUR auf Tradegate BSX (17. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.