Kaum verändert
Deutsche Anleihen
- Bundesanleihen blieben am Mittwoch nahezu stabil
- Sinkende Ölpreise stützten Anleihen nicht dauerhaft
- Vier Prozent Inflation nähren EZB-Zinserwartungen
FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 121,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.
Die gesunkenen Rohölpreise stützten die Anleihekurse nicht nachhaltig. Das reichliche Ölangebot belastet derzeit die Ölpreise. Dies dämpft auch die Inflationserwartungen. Eine nachhaltige Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht.
Gesunken sind erneut die Renditen von französischen Anleihen. Sie profitierten laut Händlern von den Rentenplänen der Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die am Dienstag präsentiert wurden.
Der Inflationsdruck bleibt in der Eurozone groß. Im Jahresvergleich legten die Verbraucherpreise im Oktober um 4,0 Prozent zu. Damit bestätigte die Statistikbehörde Eurostat eine vorherige Schätzung. Allerdings stieg die Kernrate der Verbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) etwas stärker als zunächst ermittelt. Es wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Dezember erneut anheben wird./jsl/he
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Aus fundamentaler Sicht (und der des gesunden Menschenverstandes) müßte man jede noch so kleine Erholung scharf auf der kurzen Seite angehen. Aber der exzessive Wahnsinn, der die Renditen in den negativen Bereich und den BuFu haben, zeigen eben, dass die Anleihen bzw. ausserhalb der Vernunftssphäre agieren.