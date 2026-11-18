Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.741,99USD pro Feinunze und notiert damit -2,79 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 44,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,39 %.

Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,76USD und verzeichnet ein Minus von -1,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,96USD und verzeichnet ein Minus von -1,74 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 953,38 USD -2,39 % Platin 1.367,92 USD -4,45 % Aluminium 2.837,20 USD -4,14 % Erdgas 3,309 USD +3,85 %

Rohstoff des Tages: Silber

Mit einem Tages-Minus von -5,39 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.

Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.11.26, 17:29 Uhr.