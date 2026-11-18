Goldpreis, Silberpreis, Öl (Brent/WTI) – Rohstoffe am 18.11.2026
Rohstoffpreise Überblick
Edelmetalle wie Gold und Silber verlieren heute und stehen unter Verkaufsdruck. Auch der Rohölmarkt ist schwach, bei den Ölwerten liegen sowohl WTI-Öl, als auch Brent-Öl im Minus.
Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.741,99USD pro Feinunze und notiert damit -2,79 % im Minus. Auch der Silberpreis liegt bei 44,88USD pro Feinunze und verzeichnet ein Minus von -5,39 %.
Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
Der Brent-Ölpreis liegt bei 91,76USD und verzeichnet ein Minus von -1,40 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 82,96USD und verzeichnet ein Minus von -1,74 %.
Industriemetalle & Co.
Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:
|Rohstoff
|Kurs
|Veränderung
|Palladium
|953,38USD
|-2,39 %
|Platin
|1.367,92USD
|-4,45 %
|Aluminium
|2.837,20USD
|-4,14 %
|Erdgas
|3,309USD
|+3,85 %
Rohstoff des Tages: Silber
Mit einem Tages-Minus von -5,39 % gehört Silber heute zu den größten Verlierern.
Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 18.11.26, 17:29 Uhr.