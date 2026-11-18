Die militärischen Erfolge der Gruppe im Jemen haben ihr die Kontrolle über die Meerenge Bab el-Mandab an der Mündung des Roten Meeres, einer wichtigen Verkehrsader für Energie und Handel weltweit, eingebracht. Die drittgrößte Stadt des Landes, Taiz, wird belagert.

Seitdem der lange eingefrorene Bürgerkrieg im Jemen diesen Sommer als Folge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wieder aufgeflammt ist, hat die mit Teheran verbündete Huthi-Gruppe große Erfolge gegen die international anerkannte Regierung erzielt, Schiffe im Roten Meer beschossen und Saudi-Arabien angegriffen.

Nunmehr erscheint es sogar möglich, dass die Huthis eine Offensive gegen Aden in Erwägung ziehen könnten, wo die Regierung seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 ihren Sitz hat.

Die Drohnen- und Raketenangriffe der Huthis auf Saudi-Arabien und ihre Angriffe auf Schiffe in Bab el-Mandeb haben Riad in eine strategische Zwickmühle gebracht und die Ölpreise, die bereits durch die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran unter Druck geraten waren, zunächst in die Höhe getrieben.

Seit der Wiederaufnahme des Bürgerkriegs scheinen sie militärisch stärker zu sein, mit einem Blitzvorstoß am Roten Meer im September und stetigen Geländegewinnen an der Taiz-Front.

Ihre Waffen sind heute auch wesentlich ausgefeilter – Drohnen und Raketen, die an Ort und Stelle schnell montiert werden und Ziele in großer Entfernung präzise anvisieren können.

Obwohl die jemenitische Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs formell ihren Sitz in Aden hat, haben viele ihrer führenden Köpfe lange Zeit von Saudi-Arabien aus operiert.

Sie wird von den Vereinten Nationen als die legitime Regierung Jemens anerkannt.

Militärbündnis gegen Rebellen gescheitert

Saudi-Arabiens Bemühungen, weitere Verbündete in den Krieg gegen die Huthis einzubinden, sind gescheitert. Die Vereinigten Staaten weigern sich, direkt einzugreifen. Die Türkei, Pakistan und Ägypten haben zwar defensive Unterstützung zugesagt, aber keine Bodenintervention.

Sollten die Huthis mit ihrer Offensive gegen die jemenitische Hauptstadt Aden erfolgreich sein, so würden sie nicht nur den größten Teil Jemens kontrollieren; sondern die Folgen für den Welthandel, die Ölpreise und die internationale Sicherheit wären erheblich. Würde Aden fallen, wäre der Jemen de facto in den Händen der Rebellen. Teheran hätte mit den Huthi einen noch einflussreicheren Verbündeten an der Schnittstelle zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean. Zu dem Ölpreis würde sich eine zusätzliche Risikoprämie addieren.

Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion

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Krischan Orth

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Seit über einem Jahrzehnt ist Krischan Orth Journalist und als Reporter und Redakteur tätig. Seine Stationen umfassten u.a. den Hörfunk der ARD, die B.Z. sowie die BILD-Zeitung. Den politischen Hintergründen der Märkte und deren Bewegungen fühlt er gerne auf den Zahn. Sein Interesse schlägt für langfristige Anlagen und kurzweilige Derivate. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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