Huthis rücken vor: Offensive gegen Regierung – Jemen vor Kollaps?
Brent fällt, aber
Die Huthis im Jemen sind in den letzten Tagen gegen die international unterstützte Regierung vorgerückt und könnten jetzt eine Offensive gegen die provisorische Hauptstadt Aden starten.
- Huthis rücken vor und könnten Aden angreifen
- Huthis kontrollieren Bab el-Mandab, Taiz belagert
- Ein Fall Adens belastet Welthandel und Ölpreise stark
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Seitdem der lange eingefrorene Bürgerkrieg im Jemen diesen Sommer als Folge des Konflikts zwischen den USA und dem Iran wieder aufgeflammt ist, hat die mit Teheran verbündete Huthi-Gruppe große Erfolge gegen die international anerkannte Regierung erzielt, Schiffe im Roten Meer beschossen und Saudi-Arabien angegriffen.
Die militärischen Erfolge der Gruppe im Jemen haben ihr die Kontrolle über die Meerenge Bab el-Mandab an der Mündung des Roten Meeres, einer wichtigen Verkehrsader für Energie und Handel weltweit, eingebracht. Die drittgrößte Stadt des Landes, Taiz, wird belagert.
Nunmehr erscheint es sogar möglich, dass die Huthis eine Offensive gegen Aden in Erwägung ziehen könnten, wo die Regierung seit Kriegsbeginn im Jahr 2015 ihren Sitz hat.
Die Drohnen- und Raketenangriffe der Huthis auf Saudi-Arabien und ihre Angriffe auf Schiffe in Bab el-Mandeb haben Riad in eine strategische Zwickmühle gebracht und die Ölpreise, die bereits durch die Blockade der Straße von Hormus durch den Iran unter Druck geraten waren, zunächst in die Höhe getrieben.
Seit der Wiederaufnahme des Bürgerkriegs scheinen sie militärisch stärker zu sein, mit einem Blitzvorstoß am Roten Meer im September und stetigen Geländegewinnen an der Taiz-Front.
Ihre Waffen sind heute auch wesentlich ausgefeilter – Drohnen und Raketen, die an Ort und Stelle schnell montiert werden und Ziele in großer Entfernung präzise anvisieren können.
Obwohl die jemenitische Regierung seit Beginn des Bürgerkriegs formell ihren Sitz in Aden hat, haben viele ihrer führenden Köpfe lange Zeit von Saudi-Arabien aus operiert.
Sie wird von den Vereinten Nationen als die legitime Regierung Jemens anerkannt.
Militärbündnis gegen Rebellen gescheitert
Saudi-Arabiens Bemühungen, weitere Verbündete in den Krieg gegen die Huthis einzubinden, sind gescheitert. Die Vereinigten Staaten weigern sich, direkt einzugreifen. Die Türkei, Pakistan und Ägypten haben zwar defensive Unterstützung zugesagt, aber keine Bodenintervention.
Sollten die Huthis mit ihrer Offensive gegen die jemenitische Hauptstadt Aden erfolgreich sein, so würden sie nicht nur den größten Teil Jemens kontrollieren; sondern die Folgen für den Welthandel, die Ölpreise und die internationale Sicherheit wären erheblich. Würde Aden fallen, wäre der Jemen de facto in den Händen der Rebellen. Teheran hätte mit den Huthi einen noch einflussreicheren Verbündeten an der Schnittstelle zwischen Rotem Meer und Indischem Ozean. Zu dem Ölpreis würde sich eine zusätzliche Risikoprämie addieren.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
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