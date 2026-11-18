DAX unter Druck: SAP schwach, Deutz bricht um 16 Prozent ein Der Börsen-Tag 337 0 Kommentare

Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Der DAX verliert am stärksten, während einzelne Aktien glänzen – und Deutz sowie Signature Bank kräftig einbrechen.

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