DAX unter Druck: SAP schwach, Deutz bricht um 16 Prozent ein
Der Börsen-Tag
Rote Vorzeichen prägen die Börsen in Deutschland und den USA. Der DAX verliert am stärksten, während einzelne Aktien glänzen – und Deutz sowie Signature Bank kräftig einbrechen.
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Entwicklung der Indizes**DAX unter Druck – US-Leitindizes ebenfalls im Minus** Die Aktienmärkte zeigen sich heute durchweg schwächer. Unter den sechs betrachteten Indizes verzeichnet der DAX mit einem Minus von 1,37 Prozent den deutlichsten Rückgang. Der deutsche Leitindex steht aktuell bei 25.715,11 Punkten. Auch die übrigen deutschen Auswahlindizes geben nach, halten sich jedoch besser als der DAX. Der TecDAX verliert 1,01 Prozent auf 3.954,55 Punkte. Beim MDAX beträgt der Abschlag 0,91 Prozent auf 29.879,42 Punkte. Vergleichsweise robust präsentiert sich der SDAX, der um 0,62 Prozent auf 17.395,58 Punkte sinkt. Ein negatives Bild zeigen auch die beiden betrachteten US-Indizes. Der wO USA Ind. 30 fällt um 1,08 Prozent auf 50.174,35 Punkte und weist damit nach dem DAX den zweitgrößten Verlust auf. Der breiter gefasste wO USA All Ind. 500 gibt dagegen lediglich 0,48 Prozent auf 7.299,53 Punkte nach und schneidet im Vergleich am besten ab. Damit stehen alle sechs Indizes im Minus. Während in Deutschland die großen Standardwerte besonders unter Druck geraten, fallen die Verluste bei kleineren Unternehmen moderater aus. Zwischen dem schwächsten Index, dem DAX, und dem vergleichsweise stabilen wO USA All Ind. 500 liegt eine Differenz von 0,89 Prozentpunkten.
DAX: Zalando vorn, SAP am EndeIm DAX legte Zalando mit einem Plus von 2,72 Prozent am stärksten zu. Dahinter folgten Vonovia mit 2,35 Prozent und Continental mit 1,52 Prozent. Auf der Verliererseite stand SAP mit einem Minus von 3,55 Prozent. Auch Commerzbank (-3,48 Prozent) und Deutsche Bank (-3,15 Prozent) gaben deutlich nach. Zwischen Spitzenreiter und Schlusslicht lagen 6,27 Prozentpunkte.
MDAX: Siltronic gewinnt, Deutz bricht einSiltronic führte den MDAX mit einem Kursanstieg von 5,71 Prozent an. SUSS MicroTec gewann 2,71 Prozent, LEG Immobilien 2,69 Prozent. Deutz verzeichnete mit minus 16,34 Prozent den stärksten Rückgang. Aurubis verlor 5,31 Prozent, Nemetschek 5,25 Prozent. Die Spanne zwischen Top- und Flopwert betrug 22,05 Prozentpunkte.
SDAX: Drägerwerk an der SpitzeDrägerwerk war mit einem Plus von 6,27 Prozent der stärkste SDAX-Wert. Springer Nature stieg um 3,39 Prozent, SFC Energy um 3,34 Prozent. ASTA Energy Solutions fiel dagegen um 6,79 Prozent. Carl Zeiss Meditec verlor 6,40 Prozent, Stabilus 6,25 Prozent. Zwischen Drägerwerk und ASTA Energy Solutions lagen 13,06 Prozentpunkte.
TecDAX: Drägerwerk vor Siltronic, Carl Zeiss Meditec schwachIm TecDAX führte Drägerwerk mit einem Anstieg von 6,27 Prozent vor Siltronic (+5,71 Prozent) und SUSS MicroTec (+2,71 Prozent). Am stärksten unter Druck stand Carl Zeiss Meditec mit minus 6,40 Prozent. Nemetschek gab 5,25 Prozent nach, SAP 3,55 Prozent. Die Differenz zwischen dem besten und dem schwächsten Wert belief sich auf 12,67 Prozentpunkte.
wO USA Ind. 30: SELLAS Life Sciences Group vornSELLAS Life Sciences Group stieg im wO USA Ind. 30 um 9,95 Prozent. Take-Two Interactive Software legte 7,86 Prozent zu, Amazon 2,54 Prozent. Die stärksten Verluste verbuchte Strategy Registered (A) mit minus 5,32 Prozent. IonQ sank um 4,75 Prozent, SanDisk Corporation um 4,40 Prozent. Zwischen dem größten Gewinner und dem größten Verlierer lagen 15,27 Prozentpunkte.
wO USA All Ind. 500: Fastly legt kräftig zu, Signature Bank fällt starkFastly Registered (A) führte den wO USA All Ind. 500 mit einem Plus von 10,94 Prozent an. SELLAS Life Sciences Group gewann 9,95 Prozent, SentinelOne Registered (A) 8,37 Prozent. Den stärksten Rückgang verzeichnete Signature Bank mit minus 60,00 Prozent. Applied Optoelectronics verlor 13,36 Prozent, Humana 8,43 Prozent. Der Abstand zwischen Fastly und Signature Bank betrug 70,94 Prozentpunkte.
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