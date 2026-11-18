HOUSTON, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Da KI die Entdeckung von rekombinanten Proteinen und Antikörpern für die Entwicklung von Therapeutika und Diagnostika beschleunigt, ist der Zugang zu gut charakterisierten Zielproteinen für die Bewertung von KI-entworfenen Molekülen unerlässlich. Sino Biological, Inc. (Shenzhen Stock Exchange: 301047.SZ), ein globales Biotechnologieunternehmen, das sich auf rekombinante Proteine, Antikörper und CRO-Dienstleistungen spezialisiert hat, stellt zwei spezielle Zielprotein-Sammlungen für die KI-gestützte Wirkstoffforschung vor: KI-geprüfte Proteine und KI-qualifizierte Proteine .

Mehr als 11.000 Zielproteine. Zuverlässige Versorgung. Entwickelt für die KI-gestützte Wirkstoffforschung.

Zwei Kollektionen. Zwei Wege zur Unterstützung der KI-Validierung.

KI-geprüfte Proteine – in der KI-Forschung bewährt

KI-geprüfte Proteine wurden bereits in Validierungsprojekten von KI-fokussierten Unternehmen eingesetzt, wobei einige Proteine in veröffentlichten Forschungsarbeiten vorgestellt wurden. Diese Sammlung umfasst derzeit über 600 Zielproteine und über 960 einzelne Proteine, wobei für jedes Protein Charakterisierungsdaten verfügbar sind, die unter anderem SPR-, BLI-, ELISA-, zellbasierte Aktivitätsassays sowie SEC-HPLC- und SEC-MALS-Analysen umfassen können.

KI-qualifizierte Proteine – charakterisiert für die KI-Validierung

KI-qualifizierte Proteine zeichnen sich durch experimentell charakterisierte Zielbindungsaktivität aus, einschließlich SPR/BLI-Validierungsdaten sowie spezialisierter Formate wie biotinylierter Proteine für KI-gestützte Forschung. Mit über 680 Zielmolekülen und über 1.700 einzelnen Proteinen bietet diese Sammlung Forschern eine breite Auswahl an charakterisierten Zielproteinen zur Bewertung von KI-entworfenen Molekülen.

Das 4S-System: Vertrauen in Zielproteinressourcen aufbauen

Unterstützt werden diese Sammlungen durch das 4S-System von Sino Biological – Scale, Scope, Speed und Supply. Dieses System bietet über 11.000 rekombinante Zielproteine, eine breite Zielabdeckung, vielfältige Proteinformate und eine zuverlässige Langzeitversorgung zur Unterstützung KI-gestützter Forschungsprogramme.

Sino Biological hat zudem ein Verzeichnis therapeutischer Zielmoleküle entwickelt, das 12 Therapiebereiche und mehr als 100 Krankheiten abdeckt und es Forschern ermöglicht, relevante Zielmoleküle nach Therapiebereich oder Krankheit zu erkunden.

4RISE: Vernetzung von Zielressourcen mit durchgängiger KI-Validierung

Als zentrale Ressource innerhalb der 4RISE AI Lab Validation Solution von Sino Biological arbeitet die KI-orientierte Zielproteinbibliothek Hand in Hand mit Hochdurchsatz-Proteinexpression, Bindungs- und Affinitätscharakterisierung, Bewertungen der Entwicklungsfähigkeit sowie funktioneller Validierung..

Aufbauend auf vier Stärken – „Rapid", „In-Depth", „Seamless" und „Empirical" – bietet 4RISE integrierte Unterstützung im Labor, um Forschern dabei zu helfen, KI-entworfene Moleküle von computergestützten Vorhersagen zu experimentellen Belegen weiterzuentwickeln.

„KI-gestützte Entdeckungen sind auf zuverlässige experimentelle Ressourcen angewiesen, um entworfene Moleküle zu bewerten und nachfolgende Forschungsentscheidungen zu lenken", sagte Dr. Rob Burgess, Chief Business Officer bei Sino Biological US. „Durch die Kombination von KI-gerprüften und KI-qualifizierten Zielproteinen mit unserem 4S-System wollen wir Forschern gut charakterisierte Zielressourcen, eine breite Abdeckung und eine zuverlässige Versorgung bieten, um die KI-gesteuerte Protein- und Antikörperentdeckung zu unterstützen."

Sino Biological, Inc.

gmo@sinobiological.cn

www.sinobiological.com

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