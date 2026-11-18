Mit dem heutigen Kursverlust bestätigte sich der andauernde Abwärtstrend. Über die letzten drei Monate haben Aktionäre bei AST SpaceMobile Registered (A) insgesamt ein Minus von -62,24 % zu verkraften.

Ein neues 52-Wochen-Tief verschärft das schwache Kursbild bei AST SpaceMobile Registered (A). Die Aktie verzeichnet den dritten Verlusttag in Folge und büßt binnen einer Woche 23,29 % ein. Unternehmensnachrichten liegen zunächst nicht vor.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Allein seit letzter Woche ist die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie damit um -23,29 % gefallen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -35,71 %. Seit Jahresbeginn haben die Aktionäre von AST SpaceMobile Registered (A) -63,43 % verloren.

Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,37 % geändert.

Informationen zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie

Es gibt 301 Mio. AST SpaceMobile Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 6,99 Mrd.EUR € wert.

AST SpaceMobile Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -23,29 % 1 Monat -35,71 % 3 Monate -62,24 % 1 Jahr -52,51 %

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Stand: 18.11.2026, 18:00 Uhr

Ob die AST SpaceMobile Registered (A) Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur AST SpaceMobile Registered (A) Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.