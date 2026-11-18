Das Erstaunliche daran ist, dass die Kurse einbrechen, obwohl Zentralbanken weiterhin Hunderte Tonnen Gold kaufen. Auch börsengehandelte Goldfonds verzeichnen Milliarden-Zuflüsse. Wie passt das zusammen? Der wichtigste Belastungsfaktor ist die amerikanische Geldpolitik. Während Anleger zu Jahresbeginn noch auf sinkende Zinsen hofften, hat sich das Bild inzwischen grundlegend verändert. Die US-Notenbank Federal Reserve könnte ihre Leitzinsen weiter erhöhen, um die hartnäckige Inflation einzudämmen.

Gold galt lange als verlässlicher Schutz vor Krisen. Doch gerade in dieser Zeit mit geopolitischen Konflikten, steigenden Staatsschulden und anhaltend hoher Inflation befindet sich das Edelmetall im freien Fall. Seit seinem Rekordhoch im Januar bei knapp 5.595 US-Dollar hat Gold rund ein Drittel seines Wertes eingebüßt. Am Mittwoch fiel der Preis zeitweise auf 3.742 US-Dollar je Feinunze, den niedrigsten Stand seit September 2025.

Fed-Gouverneur Christopher Waller brachte am Mittwoch sogar eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt im Dezember ins Gespräch. An den Terminmärkten wird mittlerweile fest mit einer weiteren Straffung gerechnet. Für Gold ist das eine schlechte Nachricht. Das Edelmetall wirft weder Zinsen noch Dividenden ab. Steigen die Renditen amerikanischer Staatsanleihen, erhöht sich deshalb der finanzielle Nachteil einer Goldanlage. Gleichzeitig verteuert der starke US-Dollar das Edelmetall für Käufer außerhalb der Vereinigten Staaten.

Eine weitere Erklärung liefert das Verhalten institutioneller Anleger. Wenn Aktienkurse einbrechen und Investoren dringend Liquidität benötigen, verkaufen sie häufig jene Vermögenswerte, die sich besonders schnell zu Geld machen lassen. Dazu gehört Gold. Das Edelmetall kann deshalb selbst in einer Finanzmarktkrise unter Verkaufsdruck geraten, obwohl es eigentlich als sicherer Hafen gilt. Der World Gold Council beobachtete dieses Phänomen im Oktober besonders in Nordamerika. Während dort Goldfonds Abflüsse verzeichneten, flüchteten Anleger verstärkt in amerikanische Staatsanleihen.

Auch spekulative Investoren haben ihre Positionen reduziert. An der Terminbörse COMEX schrumpften die Netto-Kaufpositionen professioneller Vermögensverwalter im Oktober um 53 Tonnen. Insgesamt gingen die Netto-Kaufpositionen um 94 Tonnen zurück. Der Kursverfall wird somit nicht allein durch eine schwächere Nachfrage nach physischem Gold verursacht, sondern auch durch die Auflösung spekulativer Wetten auf steigende Preise.

Der große Widerspruch: Milliarden fließen weiter in Gold

Umso bemerkenswerter sind die jüngsten Zahlen des World Gold Council. Allein im dritten Quartal kauften Zentralbanken weltweit netto 321 Tonnen Gold. Das waren 42 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. In den ersten neun Monaten summierten sich die Käufe auf 675 Tonnen und lagen damit sechs Prozent über dem entsprechenden Vorjahreswert. Auch die Nachfrage nach börsengehandelten Goldprodukten bleibt erstaunlich robust. Im dritten Quartal erhöhten physisch besicherte Gold-ETFs ihre Bestände um 211 Tonnen. Im Oktober kamen weitere 19 Tonnen hinzu. Trotz fallender Preise flossen den Fonds weltweit zusätzliche 2,7 Milliarden US-Dollar zu.

Zu den wichtigsten physisch besicherten Goldfonds zählt der SPDR Gold Shares (GLD), der mit einem verwalteten Vermögen von rund 130 Milliarden US-Dollar als größter Gold-ETF der Welt gilt. Ebenfalls bedeutend ist der iShares Gold Trust (IAU) mit rund 58 Milliarden US-Dollar. In Deutschland gehören Xetra-Gold, EUWAX Gold II und der iShares Physical Gold ETC zu den bekannten Anlageprodukten. Anders als die amerikanischen Gold-ETFs sind diese rechtlich als börsengehandelte Schuldverschreibungen (ETCs) konstruiert.

Besonders europäische Anleger griffen zu. Allein im Oktober investierten sie netto 1,8 Milliarden US-Dollar in Goldfonds. In Europa verzeichneten diese Produkte inzwischen 18 Wochen hintereinander Zuflüsse. Der entscheidende Unterschied liegt offenbar im Anlagehorizont. Während kurzfristig orientierte Investoren auf die Zinspolitik und Kursbewegungen reagieren, betrachten andere Anleger Gold weiterhin als langfristige Absicherung gegen wirtschaftliche und politische Risiken.

Goldman Sachs erwartet eine kräftige Erholung

Trotz des Kurssturzes halten zahlreiche Marktbeobachter eine Trendwende für möglich. Besonders optimistisch zeigt sich Goldman Sachs. Die US-Investmentbank erwartet bis Ende 2027 einen Goldpreis von 4.650 US-Dollar je Feinunze. Bis Ende 2028 könnte das Edelmetall sogar wieder auf 5.600 US-Dollar steigen. Ausgehend vom aktuellen Niveau entspräche das einem Kurspotenzial von rund 24 beziehungsweise 49 Prozent. Die Analysten rechnen damit, dass Zentralbanken bis 2028 durchschnittlich 60 Tonnen Gold pro Monat erwerben. Vor 2022 lag dieser Wert lediglich bei etwa 17 Tonnen.

Ein zusätzlicher Kurstreiber könnte die Geldpolitik werden. Goldman Sachs erwartet, dass die Fed ab November 2027 wieder mit Zinssenkungen beginnt. Sinkende Renditen würden Gold attraktiver machen und möglicherweise westliche Investoren zurücklocken. Allerdings hat die Bank ihre Prognosen zuletzt mehrfach gesenkt. Sollten die Zinsen länger hoch bleiben oder Anleger größere Goldbestände verkaufen, könnte die Erholung deutlich schwächer ausfallen.

Bodenbildung

Auch eine Untersuchung des World Gold Council liefert Hinweise auf eine mögliche Bodenbildung. Der Branchenverband analysierte frühere Gold-Bärenmärkte und identifizierte drei auffällige Merkmale: einen ungewöhnlich starken Kursrückgang gegenüber dem langfristigen Durchschnitt, einen kräftigen Dollar-Anstieg und einen weitgehenden Abbau spekulativer Positionen. Ende Oktober waren zwei dieser drei Bedingungen erfüllt. Lediglich die spekulativen Positionen waren noch nicht ausreichend zurückgegangen.

In fünf historischen Fällen, in denen sämtliche Bedingungen zusammentrafen, notierte Gold drei Monate später jeweils höher. Die geringe Zahl der Beobachtungen erlaubt allerdings keine zuverlässige Prognose.

Fazit: Steht der Goldmarkt vor einem grundlegenden Wandel?

Möglicherweise ist der gegenwärtige Gold-Crash mehr als eine gewöhnliche Korrektur. Während kurzfristige Anleger auf steigende Zinsen reagieren, könnte im Hintergrund ein grundlegender Wandel des Goldmarktes ablaufen: weg von kurzfristigen Spekulationsgeschäften, hin zu einer dauerhaft höheren strategischen Nachfrage durch Zentralbanken. Sollte sich dieser Trend fortsetzen, könnte die langfristige Nachfrage unabhängiger von kurzfristigen Zinserwartungen werden. Und das Edelmetall könnte tatsächlich, wie von Experten wie Goldman erwartet, in die nächste Rallye einsteigen.

Autor: Ingo Kolf, wallstreetONLINE Redaktion

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Ingo Kolf

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ingo Kolf bringt über zwei Jahrzehnte Erfahrung im Bereich Börsen- und Finanznachrichten mit und ist somit eine erfahrene Kraft im Team. Seine berufliche Laufbahn führte ihn durch namhafte Stationen wie Bloomberg, die Financial Times und Motley Fool, bevor er sich bei wallstreetONLINE auf die Bereiche Unternehmensnachrichten, Rohstoffmärkte und passives Einkommen spezialisierte. Besonders am Herzen liegen ihm die Vereinigten Staaten, insbesondere New York, wo er sechs Jahre lang gelebt und über die Märkte berichtet hat. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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