Aussagen von Fed-Mitglied Waller lassen Gold und Silber weiter abstürzen - und die Nvidia-Aktie fällt trotz der gestrigen "Wunder-Zahlen"! Die Märkte haben jetzt - nach den Turbulenzen um Nvidia - ein übergeordnetes Thema: Liquidität! So sind die Finanzkonditionen inzwischen so rigide wie seit Trumps Zoll-Schock nicht mehr (April/Mai 2025) - damit nimmt die Liquidität am Markt ab. Und das ist schlecht für Edelmetalle wie Gold und Silber - aber eben auch für den Aktienmarkt! Nach dem Abverkauf der Tech-Aktien rotierte die Wall Street in defensive Aktien, die aber inzwischen extrem überteuert sind. Was die US-Notenbank Fed scheinbar nicht versteht: die Inflation ist vor allem auch eine Folge steigender Kurse an den Aktienmärkten - das erlaubt den Amerikanern weiter Überkonsum, triebt aber aufgrund der Nachfrage eben die Preise nach oben. Mit anderen Worten: erst wenn die Aktienmärkte stark fallen, wird die Fed den Kampf gegen die Inflation gewinnen können! Da passt der Rekord-Börsengang von Anthropic morgen nicht ganz ins Bild..

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Das Video "Gold: Crasht die Fed den Markt? Nvidia dreht ins Minus! " sehen Sie hier..