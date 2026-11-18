ja gut, aber die vielen neuen Rentner müssen trotzdem versorgt werden.





Hohe Kassenbeiträge hin oder her, letztlich muss eine Lösung her, wie auch immer. Und du kannst in so einem Umfeld als Staat die Patientenversorgung ja nicht auch noch torpedieren, in dem du den Marktführer am langen Arm verhungern lässt, sprich die eh schon niedrige Marge komplett schröpfst. Aus meiner Sicht hat Medios da eine gute Verhandlungsmacht in einem wachsenden Markt.





Und Leistungsempfänger, die nie eingezahlt habe bzw Demografie im allgemeinen ist eh immer ein Thema, das schon seit 50 Jahren diskutiert wird. Es gab komischerweise dann immer Entwicklungen, die den Ängsten getrotzt haben. Nimm mal beispielsweise die Syrer, die hier 2015 zu uns gekommen sind. Darunter sind jetzt prozentual mehr Zahler in die Rentenkassen als unter den sogenannten „Biodeutschen“. Also wenn man keine Probleme mit Zuwanderung hat (aus welchen Gründen auch immer) sind die in der Rentenfrage nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Nur um mal ein Beispiel zu nennen, wieso Demografie immer ein Prozess ist.