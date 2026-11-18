Medios kündigt Aktienrückkäufe an
- Medios kauft bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien
- Rückkauf entspricht 5,88 Prozent des Grundkapitals
- Rückkaufvolumen beträgt bis zu 19 Millionen Euro
BERLIN (dpa-AFX) - Der Spezialpharma-Unternehmen Medios hat umfangreiche Aktienrückkäufe angekündigt. Dabei sollen bis zu 1,5 Millionen eigene Aktien über die Börse gekauft werden, teilte das SDax -Unternehmen am Mittwoch in Berlin mit. Das entspreche rund 5,88 Prozent des Grundkapitals. Die Käufe hätten ein Volumen von insgesamt bis zu 19 Millionen Euro. Das Programm beginne an diesem Donnerstag und laufe längstens bis zum 19. November 2027. Auf Tradegate legte die Aktie im Vergleich zum Xetra-Schluss um 3,5 Prozent zu.
"Die Maßnahme unterstreicht unser Vertrauen in die Stärke unseres Geschäftsmodells, unsere finanzielle Leistungsfähigkeit und das nachhaltige Wachstumspotenzial unserer Strategie", erklärte Unternehmenschef Thomas Meier laut Mitteilung./jha/gl
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Medios Aktie
Die Medios Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,19 % und einem Kurs von 17.471 auf Ariva Indikation (18. November 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Medios Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 18,625EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 22,000EUR was eine Bandbreite von +33,21 %/+95,38 % bedeutet.
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Überschreitet ein Unternehmen eine gewisse kritische Umsatzwachstumsrate, bindet der Aufbau von Nettoumlaufvermögen (sofern positiv) mehr Kapital, als der laufende Geschäftsbetrieb wieder einspielt: Das Unternehmen wächst sich buchstäblich pleite. Je niedriger die Gewinnmarge ist, umso niedriger ist auch diese kritische Wachstumsrate.
ja gut, aber die vielen neuen Rentner müssen trotzdem versorgt werden.
Ich glaube mit zittrig hat das wenig zu tun!