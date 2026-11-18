Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Humana-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +10,48 % zu Buche.

US-Krankenversicherer geraten auf breiter Front unter Druck: Neben Humana verzeichnen auch Unitedhealth Group, Centene und Elevance Health deutliche Kursverluste. Eine konkrete Unternehmensnachricht als Auslöser für den Rückgang bei Humana ist zunächst nicht erkennbar. Trotz des Tagesverlusts liegt die Aktie seit Jahresbeginn noch um 68,42 % im Plus.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Humana Aktie damit um -6,11 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +0,27 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +68,42 % gewonnen.

Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,01 % geändert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Cisco Systems, CVS Health und Co.

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +1,97 %. CVS Health notiert im Minus, mit -2,57 %. Centene notiert im Minus, mit -5,67 %. Unitedhealth Group verliert -8,87 % Elevance Health notiert im Minus, mit -4,89 %.

Die Aktie von Humana erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von -4,23 %. Über 5 Jahre lag sie bei 0,70 %, über 10 Jahre bei 7,87 %.

Humana Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche -6,11 % 1 Monat +0,27 % 3 Monate +10,48 % 1 Jahr +85,45 %

Stand: 18.11.2026, 19:00 Uhr

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Informationen zur Humana Aktie

Humana ist ein führender US-Krankenversicherer mit Fokus auf Senioren. Kernangebote sind Medicare-Advantage- und Arzneimittelpolicen sowie Medicaid-Versicherungen. Über CenterWell bietet der Konzern Primärversorgung, häusliche Pflege und Apothekendienste. Zu den wichtigsten Konkurrenten zählen UnitedHealth, CVS/Aetna und Elevance Health. Differenzierungsmerkmale sind die Spezialisierung auf ältere Menschen und die Verzahnung von Versicherung und Versorgung.

Es gibt 120 Mio. Humana Aktien. Damit ist das Unternehmen 44,20 Mrd.EUR € wert.

Humana Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob die Humana Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Humana Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.