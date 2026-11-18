Der wO USA Ind. 30 steht aktuell (19:59:53) bei 50.377,33 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: Take-Two Interactive Software +7,24 %, Amazon +4,09 %, Broadcom +3,35 %, Advanced Micro Devices +3,18 %, Nike (B) +2,50 %

Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -12,81 %, Hecla Mining -6,46 %, CoreWeave Registered (A) -6,22 %, IonQ -6,01 %, SanDisk Corporation -5,39 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:53) bei 27.202,33 PKT und steigt um +0,88 %.

Top-Werte: CrowdStrike Holdings Registered (A) +8,92 %, Palo Alto Networks +8,37 %, Fortinet +7,60 %, Take-Two Interactive Software +7,24 %, Ross Stores +4,59 %

Flop-Werte: CoreWeave Registered (A) -6,22 %, SanDisk Corporation -5,39 %, Strategy Registered (A) -5,16 %, Marvell Technology -4,20 %, Qualcomm -3,80 %

Der wO USA All Ind. 500 steht aktuell (19:59:34) bei 7.348,93 PKT und steigt um +0,20 %.

Top-Werte: Fastly Registered (A) +13,65 %, Okta Registered (A) +11,52 %, SailPoint +11,35 %, TJX Companies +10,99 %, Akamai Technologies +10,14 %

Flop-Werte: SELLAS Life Sciences Group -12,81 %, Humana -10,92 %, Unitedhealth Group -9,27 %, AST SpaceMobile Registered (A) -7,91 %, Cerebras Systems Registered (A) -7,83 %