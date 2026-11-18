Stärker als US Tech 100: CrowdStrike Holdings Registered (A) springt
Das bewegt die Anleger
Die Aktie von CrowdStrike Holdings Registered (A) klettert um 8,92 % auf 218,38 Euro.
CrowdStrike Holdings Registered (A) lässt den US Tech 100 deutlich hinter sich: Der Index steigt um 0,88 %. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar.
Aktueller Stand der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie - Kurse und Kennzahlen vom 18.11.2026
In den letzten drei Monaten verzeichnete die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.
Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +6,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Anstieg von +114,35 %.
Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,88 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.
CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|+6,49 %
|1 Monat
|+7,58 %
|3 Monate
|+17,70 %
|1 Jahr
|+88,84 %
Freitag, der 13. November: In den USA bleiben alle Flugzeuge am Boden, rund 12.500 Flüge fallen aus. Einen Tag vorher gab es Störungen bei Microsoft, am Montag häufen sich die Ausfallmeldungen bei den Banken.
Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie
CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.
Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,27 Mrd.EUR € wert.
Die Aktie von CrowdStrike Holdings Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,03 %.
CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten
Ob sich ein Einstieg bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.
Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.