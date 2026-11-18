In den letzten drei Monaten verzeichnete die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie eine positive Entwicklung, was sich im heutigen Kursschub manifestiert.

CrowdStrike Holdings Registered (A) lässt den US Tech 100 deutlich hinter sich: Der Index steigt um 0,88 %. Ein konkreter Auslöser für den Kurssprung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie damit um +6,49 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +7,58 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von CrowdStrike Holdings Registered (A) einen Anstieg von +114,35 %.

Zum Vergleich: Der US Tech 100 bewegt sich heute nur um +0,88 %. CrowdStrike Holdings Registered (A) entwickelt sich damit deutlich stärker als der Gesamtmarkt.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +6,49 % 1 Monat +7,58 % 3 Monate +17,70 % 1 Jahr +88,84 %

Stand: 18.11.2026, 20:00 Uhr

Was kommt da auf uns zu?

Freitag, der 13. November: In den USA bleiben alle Flugzeuge am Boden, rund 12.500 Flüge fallen aus. Einen Tag vorher gab es Störungen bei Microsoft, am Montag häufen sich die Ausfallmeldungen bei den Banken.

Informationen zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Cybersicherheitsunternehmen, das mit seiner Falcon-Plattform KI-gestützte Sicherheitslösungen bietet. Es ist Marktführer im Endgeräteschutz und konkurriert mit Palo Alto Networks und McAfee. Die cloudbasierte Architektur und Echtzeitanalyse durch KI sind wesentliche Alleinstellungsmerkmale.

Es gibt 1 Mrd. CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktien. Damit ist das Unternehmen 223,27 Mrd.EUR € wert.

Die Aktie von CrowdStrike Holdings Registered (A) erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 60,92 %. Über 5 Jahre lag sie bei 27,03 %.

CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie: Worauf Anleger jetzt achten sollten

Ob sich ein Einstieg bei der CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur CrowdStrike Holdings Registered (A) Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.