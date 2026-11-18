RICHMOND, Texas, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- Beatbot, ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Poolrobotern, hat seine neuesten Innovationen, AquaSense 3 und Sora Neo R, auf zwei wichtigen Veranstaltungen der Poolindustrie vorgestellt: Piscine Global Europe 2026 in Lyon, Frankreich, und Pool Spa Patio Expo 2026 in New Orleans, USA.

AquaSense 3 hebt die autonome Reinigungsintelligenz auf ein neues Niveau, während Sora Neo R kraftvolle Reinigung, mühelose Entnahme und integrierte Wasserpflege vereint. Beide Produkte werden auf der Piscine Global Europe und der Pool Spa Patio Expo 2026 vorgestellt.

Die beiden kabellosen Poolroboter, die gleichzeitig in Europa und Nordamerika auf den Markt kommen, stellen einen bedeutenden Fortschritt in der intelligenten und mühelosen Poolpflege dar. Der AquaSense 3 ist der weltweit erste In-Pool-Poolreiniger mit Sense-to-Act-Funktion, der durch verbesserte autonome Intelligenz eine gründlichere Reinigung, eine umfassendere Poolabdeckung und eine höhere Reinigungskonsistenz bietet. Der Sora Neo R vereint zwei in diesem Preissegment exklusive Merkmale – die Leistung zweier Pumpen für starke Saugkraft und die autonome Oberflächenrückführung für eine einfache Bergung. Er bietet außerdem eine integrierte Wasserpflege in einer leichten Bauweise, die primär für Aufstellpools konzipiert wurde. Zusammen demonstrieren sie Beatbots Engagement für die Entwicklung fortschrittlicher Poolreinigungstechnologie, die intelligenter, zugänglicher und effektiver ist.

Sora Neo R: Exklusiver Doppelpumpenreiniger in diesem Preissegment mit autonomer Oberflächenrückführung und integrierter Wasserpflege

Der Sora Neo R wurde primär für Aufstellpools konzipiert und ist auch mit einfachen, flachbodigen Einbaupools kompatibel. Er vereint kraftvolle Reinigung, einfache Rückholung und integrierte Wasserpflege in einem leichten Roboter zu einem erschwinglicheren Preis.

Kernstück ist das erste und einzige Doppelpumpen-Reinigungssystem in seinem Preissegment, das einen kombinierten Durchfluss von ca. 19 m³/h (5.000 GPH) liefert. Starke Saugkraft kombiniert mit aktiven Frontwalzenbürsten und griffigen Raupenketten sorgt für die Reinigung von Beckenboden, Wänden und Wasserlinie bei gleichzeitig stabiler Traktion. Das Ergebnis ist eine gründliche Reinigung bei geringerem Bedarf an manuellem Bürsten.