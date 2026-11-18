Die Pläne der EU-Kommission zur Generalüberholung der europäischen Tabakregeln sind ins Stocken geraten. Am 9. November hat der Ausschuss für Regulierungskontrolle (Regulatory Scrutiny Board, RSB), das hauseigene Qualitätskontrollgremium der Kommission, die Folgenabschätzung zur geplanten Revision zurückgewiesen. Nach Berichten zweifelt der Ausschuss an der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen, vermisst eine Analyse der steuerlichen Folgen und hält die Bewertung der sozioökonomischen Auswirkungen für unzureichend. Die Generaldirektion Gesundheit (DG SANTE) muss nachbessern und erneut einreichen. Ein Gesetzesvorschlag noch in diesem Jahr ist damit unwahrscheinlich.

Der Kontrollausschuss der EU-Kommission hat die Folgenabschätzung zur neuen Tabakrichtlinie erneut durchfallen lassen. Warum, bleibt unter Verschluss – und genau das lässt Raum für Fragen, die weit über den Gesundheitsschutz hinausgehen.

Zum zweiten Mal Nein

Es ist bereits das zweite Nein des Ausschusses. Im Dezember 2025 hatte er die Evaluierung der geltenden Tabakprodukt- und Tabakwerberichtlinie abgelehnt. Öffentlich wurde das erst im April 2026, als die Kommission die Evaluierung veröffentlichte. Das Muster hat Gewicht: Stellungnahmen des Ausschusses werden normalerweise erst bekannt, wenn die Kommission ihren Vorschlag annimmt, und sie werden kollegial gefasst. Ohne Zustimmung des Gremiums kommt ein Dossier nicht voran – es sei denn, die Politik setzt sich ausdrücklich darüber hinweg.

Der RSB ist ein unabhängiges Gremium innerhalb der Kommission mit einem Vorsitzenden und sieben Mitgliedern. Aus Deutschland gehört ihm Alexander Gemberg-Wiesike als Principal Adviser an.

Die Gründe bleiben geheim