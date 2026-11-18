Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SailPoint Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +27,02 %.

Ein neues 52-Wochen-Hoch prägt den Handel bei SailPoint. Der heutige Kurssprung weitet den Anstieg der vergangenen Wochen aus. Ein konkreter Auslöser für die starke Tagesbewegung ist nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Auf Wochensicht steht bei der SailPoint Aktie damit ein Gewinn von +14,41 % zu Buche. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,01 %.

Der wO USA All Ind. 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,21 % geändert.

Informationen zur SailPoint Aktie

Es gibt 571 Mio. SailPoint Aktien. Damit ist das Unternehmen 11,19 Mrd.EUR € wert.

Börsen Update USA - 18.11. - US Tech 100 stark +0,88 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

SailPoint Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +14,41 % 1 Monat +23,01 % 3 Monate +27,02 %

Lohnt sich ein Investment in die SailPoint Aktie?

Stand: 18.11.2026, 21:00 Uhr

Ob die SailPoint Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SailPoint Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.