Euro wieder im Abwärtstrend - tiefster Stand seit April 2025
Devisen
- Euro fällt auf tiefsten Stand seit April 2025
- Märkte preisen bis 2027 drei US-Zinserhöhungen ein
- Kernrate steigt stärker, EZB dürfte Zinsen anheben
NEW YORK (dpa-AFX) - Der vortags noch stabilisierte Euro hat am Mittwoch seinen Abwärtstrend wieder aufgenommen. Mit 1,0966 US-Dollar notierte die Gemeinschaftswährung im New Yorker Handel auf dem niedrigsten Niveau seit April 2025. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0968 (Dienstag: 1,0989) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,9117 (0,9100) Euro gekostet.
Laut den Experten der Commerzbank werden für die Vereinigten Staaten bis Ende 2027 drei Zinserhöhungen am Markt eingepreist und für die Eurozone lediglich zwei. Doch auch im Euroraum hält der Inflationsdruck an. Der Anstieg der Verbraucherpreise im Oktober bestätigte zwar eine vorherige Schätzung der Statistikbehörde Eurostat. Allerdings stieg die Kernrate der Verbraucherpreise (ohne Energie und Lebensmittel) etwas stärker als zunächst ermittelt. Es wird an den Finanzmärkten erwartet, dass die EZB die Leitzinsen im Dezember erneut anheben wird./jsl/gl/he
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4-Stunden-Chart: Pendelphase unter 1,10, Druck nach unten
Nach dem schwachen Wochenstart hat der Kurs unterhalb der 1,10er-Marke eine Pendelphase begonnen. Die Erholung vom Dienstag endete unter 1,1050, im frühen Handel am Mittwoch gibt EUR/USD bei 1,0982 nach.
Der Druck nach unten dürfte weiteren Abgabedruck ankündigen. Das Signal mit Zielen im Bereich von 1,09 bleibt aktiv.
Bild: https://www.tradingview.com/x/zMIQWNIh/
Danke für die Einordnung. Ich schaue mir denselben Markt über den Euro-Future an (6E, Dezember-Kontrakt), da sieht das Mittwochstief so aus:
Im Future lief der Rücksetzer bis rund 1,1143 und hinterließ dort eine Kerze mit langem unterem Docht — der Verkaufsdruck war also da, hat aber nicht getragen. Von diesem Punkt aus kamen rund 120 Ticks Erholung in zweieinhalb Tagen. Deckt sich mit Ihrem “abgefangen und direkt zurückgekauft”.
Was mir dabei aufgefallen ist und wofür ich gern eine zweite Meinung hätte: Ich habe am Wochenende nicht nur den Euro angeschaut, sondern auch die Futures auf australischen und kanadischen Dollar, Yen, neuseeländischen Dollar und Franken. Alle sechs haben in der zweiten Wochenhälfte gegen den Dollar zugelegt, am deutlichsten Franken und Kanada.
Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Bewegung weniger vom Euro kam als vom Dollar — trotz Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen und Einzelhandel allesamt über Erwartung. Den Ausschlag scheint eher die zweite Reihe gegeben zu haben: Einzelhandels-Kontrollgruppe nur plus 0,1 Prozent, Philadelphia-Fed auf 20,9 nach 37,8, und die zehnjährige Rendite von 5,24 auf 5,09 zurück.
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EUR/USD Prognosen Update
Der Kursverlauf hat sich in den vergangenen Wochen an der 1,15er-Marke gestützt und das Januartief getestet. Dort zeigt sich in der laufenden Woche nach einem zurückgewiesenen Ausbruch über das Vorwochenhoch zunächst Unterstützung, sodass der Markt am heutigen Mittwoch auf einen nächsten Test des 1,1600er-Bereichs abzielen könnte.
Mögliche Tagesspanne: 1,1560 bis 1,1620
Nächste Widerstände: 1,1585 = Vorwochenhoch | 1,1742
Wichtige Unterstützungen: 1,1575 | 1,1511 = Vorwochentief | 1,1410