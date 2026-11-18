Danke für die Einordnung. Ich schaue mir denselben Markt über den Euro-Future an (6E, Dezember-Kontrakt), da sieht das Mittwochstief so aus:

Im Future lief der Rücksetzer bis rund 1,1143 und hinterließ dort eine Kerze mit langem unterem Docht — der Verkaufsdruck war also da, hat aber nicht getragen. Von diesem Punkt aus kamen rund 120 Ticks Erholung in zweieinhalb Tagen. Deckt sich mit Ihrem “abgefangen und direkt zurückgekauft”.

Was mir dabei aufgefallen ist und wofür ich gern eine zweite Meinung hätte: Ich habe am Wochenende nicht nur den Euro angeschaut, sondern auch die Futures auf australischen und kanadischen Dollar, Yen, neuseeländischen Dollar und Franken. Alle sechs haben in der zweiten Wochenhälfte gegen den Dollar zugelegt, am deutlichsten Franken und Kanada.

Das spricht aus meiner Sicht dafür, dass die Bewegung weniger vom Euro kam als vom Dollar — trotz Verbraucherpreisen, Erzeugerpreisen und Einzelhandel allesamt über Erwartung. Den Ausschlag scheint eher die zweite Reihe gegeben zu haben: Einzelhandels-Kontrollgruppe nur plus 0,1 Prozent, Philadelphia-Fed auf 20,9 nach 37,8, und die zehnjährige Rendite von 5,24 auf 5,09 zurück.

Sehen Sie das auch als Dollar-Thema, oder trauen Sie dem Euro hier eigene Stärke zu?