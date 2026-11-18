Take Two erholt - Sehr gute Kritiken für 'Grand Theft Auto VI'
AKTIE IM FOKUS
- GTA-VI-Kritiken treiben Take-Two-Aktie um 6,4 Prozent
- Seit Jahresbeginn liegt Take-Two rund 15 Prozent im Minus
- Naidu erwartet für GTA VI bis zu 60 Millionen Verkäufe
NEW YORK (dpa-AFX) - Euphorische Kritiken zum Videospiel "Grand Theft Auto VI" haben Take Two am Mittwoch ein Kursplus von 6,4 Prozent beschert. Damit erholten sich die Aktien deutlich von den vergangenen zwei heftigen Verlusttagen. Seit Jahresbeginn steht aber immer noch ein Minus von rund 15 Prozent zu Buche.
Bloomberg-Analyst Nathan Naidu traut dem Spiel dank der starken Bewertungen nun zu, im ersten Jahr das obere Ende seiner Absatzprognose von 40 bis 60 Millionen Einheiten zu erreichen./gl/he
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Take-Two Interactive Software Aktie
Die Take-Two Interactive Software Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +6,64 % und einem Kurs von 197,6 auf Tradegate BSX (18. November 2026, 21:34 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Take-Two Interactive Software Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.
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Heute (am 18. November 2026, wenige Stunden vor dem weltweiten Verkaufsstart am 19. November) gibt es massive, spektakuläre Neuigkeiten rund um den Launch von Grand Theft Auto VI:
Hier noch der Link
Also unterm Strich eine hochangespannte Situation. Bin mit meinen 250Stück aber auch noch dabei, und hoffe auf einen grandiosen Start des Spiels.