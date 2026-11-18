Heute (am 18. November 2026, wenige Stunden vor dem weltweiten Verkaufsstart am 19. November) gibt es massive, spektakuläre Neuigkeiten rund um den Launch von Grand Theft Auto VI:

1. Das Review-Embargo ist gefallen: Historische Bestwertungen (Metacritic 99) Kritiker-Triumph: Die internationalen Testberichte und Wertungen der großen Fachmagazine sind heute Mittag live gegangen – und sie übertreffen selbst die kühnsten Erwartungen. Metacritic-Fabelwert: Zum Start hält GTA VI einen unglaublichen Metascore von 99 von 100 Punkten (basierend auf Dutzenden weltweiten Tests wie IGN, GameSpot, GamesRadar+ und Eurogamer. Damit bricht es alle internen Rockstar-Rekorde (schlägt GTA V und Red Dead Redemption 2) und zieht mit dem legendären The Legend of Zelda: Ocarina of Time als bestbewertetes Videospiel aller Zeiten gleich.

2. Vorbestell-Umläufe knacken Rekorde vor dem ersten Tastendruck Bestätigten Daten von Marktforschern (wie Sensor Tower und Forbes-Berichten) zufolge schloss GTA VI die Pre-Launch-Phase mit weltweit rund 14,94 Millionen vorbestellten Exemplaren ab. Das entspricht einem vorab generierten Umsatzvolumen von ca. 1,45 Milliarden US-Dollar allein durch Vorbestellungen – womit das Spiel seine gigantischen Entwicklungs- und Marketingbudgets (die auf über 1 Milliarde geschätzt werden) bereits vor der offiziellen Veröffentlichung komplett eingespielt hat. Da rund 87 % der Käufer zur teureren Ultimate Edition (99,99 $/€) gegriffen haben, liegt der durchschnittliche Erlös pro verkauftem Exemplar auf einem historisch einmaligen Niveau.

3. Technische Vorbereitungen & PreloadsDie Konsolen (PlayStation 5 und Xbox Series X/S) laden seit den letzten Tagen die finalen Daten und zwei Pflicht-Updates (Patches zur Stabilität und Vorbereitung des Server-Starts) herunter. Da Rockstar keinen globalen gleichzeitigen Startzeitpunkt gewählt hat, schaltet das Spiel in den jeweiligen Regionen jeweils um Mitternacht (Ortszeit) frei. In Neuseeland und Asien läuft der Start somit bereits, während Europa und Amerika in den nächsten Stunden folgen



