🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die starken GPS-Topline-Ergebnisse und deren mögliche Bedeutung für Bewertung und Übernahmefantasie. Diskutiert werden noch ausstehende Detaildaten zu sekundären Endpunkten, mögliche FDA-Anforderungen und die Ausweitung auf weitere Indikationen. Einige erwarten Gespräche mit Pharmaunternehmen, unter anderem wegen der genannten Banken; konkrete Verkaufspläne gelten jedoch als unbestätigt. Die Kapitalerhöhung sorgt zugleich für Fragen zu Finanzierung und Verwässerung. Auch neue SLS009-Daten im Dezember stehen im Fokus.