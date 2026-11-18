Die größten Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30 am 18.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA Ind. 30. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im wO USA Ind. 30. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,60 %
Performance 1M: -21,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,58 %
Performance 1M: -23,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -7,44 %
Performance 1M: -30,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -6,95 %
Performance 1M: -21,87 %
Tagesperformance: -5,39 %
Performance 1M: -39,08 %
Tagesperformance: +5,01 %
Performance 1M: +9,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,92 %
Performance 1M: -35,23 %
Tagesperformance: -4,42 %
Performance 1M: -27,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -4,24 %
Performance 1M: -33,85 %
Tagesperformance: +3,70 %
Performance 1M: +10,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +3,08 %
Performance 1M: +1,44 %
Tagesperformance: -3,00 %
Performance 1M: -18,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,78 %
Performance 1M: -34,69 %
Tagesperformance: +2,78 %
Performance 1M: +10,38 %
Tagesperformance: -2,73 %
Performance 1M: -22,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Uranium Energy (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: +2,27 %
Performance 1M:
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Anthropic PBC Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
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Tagesperformance: -2,03 %
Performance 1M: -37,75 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel (KI-generierte Zusammenfassung)
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