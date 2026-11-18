Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Tagesperformance: +8,05 %
Performance 1M: +8,17 %
Tagesperformance: -7,06 %
Performance 1M: -30,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,78 %
Performance 1M: -21,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,60 %
Performance 1M: -19,58 %
Tagesperformance: +4,80 %
Performance 1M: +9,20 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Take-Two Interactive Software (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -4,71 %
Performance 1M: -39,08 %
Tagesperformance: -4,44 %
Performance 1M: -4,74 %
Tagesperformance: -4,37 %
Performance 1M: -34,00 %
Tagesperformance: -4,03 %
Performance 1M: -27,62 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu NVIDIA (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -3,99 %
Performance 1M: -35,23 %
Tagesperformance: -3,89 %
Performance 1M: -5,74 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Moderna (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,80 %
Performance 1M: +10,05 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Amazon (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +3,79 %
Performance 1M: +1,44 %
Tagesperformance: +3,72 %
Performance 1M: -1,17 %
Tagesperformance: -3,48 %
Performance 1M: -4,63 %
Tagesperformance: -3,47 %
Performance 1M: -31,63 %
Tagesperformance: -3,09 %
Performance 1M: -34,53 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nebius Group Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -2,97 %
Performance 1M: +7,83 %
Tagesperformance: +2,88 %
Performance 1M: +10,38 %
Tagesperformance: +2,70 %
Performance 1M: +22,55 %
Tagesperformance: -2,42 %
Performance 1M: +5,58 %
Tagesperformance: +2,39 %
Performance 1M: +8,14 %
Tagesperformance: +2,34 %
Performance 1M: +9,16 %
Tagesperformance: +2,26 %
Performance 1M: -7,39 %
Tagesperformance: -2,16 %
Performance 1M: -12,04 %
Tagesperformance: -2,11 %
Performance 1M: -18,44 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.