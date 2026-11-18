🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)

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Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den starken Kursrückgang von Strategy – von rund 400 auf etwa 90 Dollar – und die Erwartung weiterer Verluste beziehungsweise einer engen Kopplung an Bitcoin. Andere sehen Kurse um 97–98 Dollar als günstig. Umstritten sind zudem die Finanzierungskosten, fehlende Erträge jenseits der Bitcoin-Entwicklung und die Frage, ob Bitcoin als Inflationsschutz die Aktie rechtfertigt.