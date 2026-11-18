Extreme Ausschläge im wO USA All Ind. 500: Gewinner und Verlierer am 18.11.2026
Top & Flop
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im wO USA All Ind. 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im wO USA All Ind. 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
🔍 wallstreetONLINE-Community zu SELLAS Life Sciences Group (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +13,00 %
Performance 1M: +23,61 %
Tagesperformance: -12,41 %
Performance 1M: -4,62 %
Tagesperformance: +11,63 %
Performance 1M: +6,58 %
Tagesperformance: +10,54 %
Performance 1M: -17,57 %
Tagesperformance: -10,46 %
Performance 1M: -12,11 %
Tagesperformance: -9,92 %
Performance 1M: -11,60 %
Tagesperformance: -9,86 %
Performance 1M: -35,99 %
Tagesperformance: +9,47 %
Performance 1M: +10,44 %
Tagesperformance: +9,40 %
Performance 1M: +9,44 %
Tagesperformance: +9,00 %
Performance 1M: -0,40 %
Tagesperformance: +8,88 %
Performance 1M: -1,53 %
Tagesperformance: +8,77 %
Performance 1M: +8,38 %
Tagesperformance: -8,28 %
Performance 1M:
Tagesperformance: +7,86 %
Performance 1M: +8,17 %
Tagesperformance: +7,82 %
Performance 1M: +1,32 %
Tagesperformance: -7,74 %
Performance 1M: -16,80 %
Tagesperformance: -7,26 %
Performance 1M: -23,49 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu IonQ (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -7,19 %
Performance 1M: -30,82 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Strategy Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +7,10 %
Performance 1M: +12,42 %
Tagesperformance: -7,05 %
Performance 1M: -21,57 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu CoreWeave Registered (A) (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,97 %
Performance 1M: -0,13 %
Tagesperformance: -6,90 %
Performance 1M: -21,92 %
Tagesperformance: -6,87 %
Performance 1M: -24,23 %
Tagesperformance: +6,62 %
Performance 1M: +17,05 %
Tagesperformance: -6,58 %
Performance 1M: -18,50 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Coeur Mining (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: +6,53 %
Performance 1M: +12,13 %
Tagesperformance: +6,48 %
Performance 1M: -19,58 %
Tagesperformance: -6,46 %
Performance 1M: -21,87 %
Tagesperformance: +6,45 %
Performance 1M: -25,15 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu ImmunityBio (KI-generierte Zusammenfassung)
Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.
Tagesperformance: -6,39 %
Performance 1M: -8,62 %
Tagesperformance: -6,11 %
Performance 1M: -6,54 %
Tagesperformance: +5,99 %
Performance 1M: -1,10 %
Tagesperformance: +5,92 %
Performance 1M: +8,39 %
Tagesperformance: +5,90 %
Performance 1M: +5,36 %
Tagesperformance: -5,84 %
Performance 1M: -28,82 %
Tagesperformance: -5,79 %
Performance 1M: -33,42 %
Tagesperformance: -5,74 %
Performance 1M: -19,59 %
Tagesperformance: +5,72 %
Performance 1M: +37,21 %
Tagesperformance: +5,72 %
Performance 1M: -2,75 %