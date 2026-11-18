Medios beschließt Aktienrückkauf: Was Anleger jetzt wissen sollten
Medios setzt auf eigene Aktien: Ab dem 19. November 2026 will der Pharmaspezialist bis zu 19 Millionen Euro in einen Rückkauf investieren und damit seine Wachstumsstrategie untermauern.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Medios startet am 19. November 2026 ein neues Aktienrückkaufprogramm.
- Geplant ist der Rückkauf von bis zu 1,5 Millionen Aktien für maximal 19 Millionen Euro.
- Das Programm läuft höchstens zwölf Monate und endet spätestens am 19. November 2027.
- Der Rückkauf setzt Medios’ Kapitalallokationsstrategie um und soll das Vertrauen in Geschäftsmodell und Wachstum unterstreichen.
- Mit der Strategie „Medios Next Level“ strebt das Unternehmen für 2031 rund 3,1 Milliarden Euro Umsatz und eine bereinigte EBITDA-Marge von etwa 5,5 Prozent an.
- Die im Rückkauf 2025 erworbenen 986.362 Aktien (3,9 Prozent des Grundkapitals) sollen eingezogen werden; neue Rückkaufaktien können unter anderem für Übernahmen oder Mitarbeiterprogramme genutzt werden.
Der Kurs von Medios lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 10,850EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,63 % im Plus.
11 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 10,840EUR das entspricht einem Minus von -0,09 % seit der Veröffentlichung.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.385,59PKT (-0,60 %).
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