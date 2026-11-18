Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Palo Alto Networks Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -5,75 % verkraften.

Ein außergewöhnlich hoher Handelsumsatz begleitet den Kurssprung bei Palo Alto Networks: Er erreicht bereits das 19,5-Fache des gesamten Vortagsumsatzes. Auch die Wettbewerber gewinnen: Fortinet klettert um 6,63 %, Cisco Systems steigt um 2,59 %. Ein konkreter unternehmensspezifischer Auslöser für die Bewegung ist zunächst nicht erkennbar.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Im Vergleich zur Vorwoche ist die Palo Alto Networks Aktie damit um +4,58 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +1,10 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Palo Alto Networks auf +93,04 %.

Der US Tech 100 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um +0,45 % geändert.

Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 18.11.2026

Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im US Tech 100.

Extreme Ausschläge im wO USA All Ind. 500: Gewinner und Verlierer am 18.11.2026

Top- und Flop-Aktien am 18.11.2026 im wO USA All Ind. 500.

Börsen Update USA - 18.11. - US Tech 100 stark +0,88 %

Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Palo Alto Networks Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +4,58 % 1 Monat +1,10 % 3 Monate -5,75 % 1 Jahr +75,36 %

Stand: 18.11.2026, 22:00 Uhr

Die Aktie von Palo Alto Networks erzielte über 3 Jahre eine durchschnittliche jährliche Kursrendite von 38,38 %. Über 5 Jahre lag sie bei 31,64 %, über 10 Jahre bei 29,88 %.

Informationen zur Palo Alto Networks Aktie

Palo Alto Networks ist ein führender Cybersecurity-Anbieter mit Fokus auf Next-Gen-Firewalls, Cloud-Sicherheit (Prisma Cloud), Netzwerk- und Endpoint-Schutz (Strata, Cortex) sowie Security-Orchestrierung. Starke Marktstellung im Enterprise-Segment. Wichtige Konkurrenten: Cisco, Fortinet, Check Point, CrowdStrike, Zscaler. USPs: integrierte Plattform, hohe Automatisierung, starke Threat-Intelligence.

Es gibt 819 Mio. Palo Alto Networks Aktien. Damit ist das Unternehmen 251,04 Mrd.EUR € wert.

Wie entwickeln sich die Konkurrenten von Palo Alto Networks?

Cisco Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +2,59 %. Fortinet notiert im Plus, mit +6,63 %.

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Ob sich ein Einstieg bei der Palo Alto Networks Aktie lohnt, lässt sich nicht pauschal beantworten und hängt von der individuellen Anlagestrategie ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen zum Kursgeschehen. Für eine fundierte Entscheidung sollten weitere Kennzahlen, technische Indikatoren und aktuelle Unternehmensnachrichten zur Palo Alto Networks Aktie herangezogen werden. Wer das Risiko streuen möchte, kann alternativ auch über eine Investition in einen breit gestreuten ETF nachdenken.

Überschrift und Einleitung wurden mit künstlicher Intelligenz aus Kursdaten und Nachrichten erstellt und nicht redaktionell geprüft.