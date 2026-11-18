ALGIER, Algerien, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, „Sinopec" oder „das Unternehmen") gab bekannt, dass die Sinopec Group und die chinesische Botschaft in Algerien am 15. November in Algier gemeinsam das Finale und die Preisverleihung des zweiten Wettbewerbs „Auf der Suche nach chinesisch-algerischen Jugendkulturbotschaftern" ausrichteten. Die Veranstaltung brachte mehr als 200 Menschen zusammen, darunter auch junge Teilnehmer aus beiden Ländern, um Geschichten darüber auszutauschen, wie Algerier und Chinesen durch Kultur und Alltag miteinander verbunden sind.

Die Organisatoren erhielten 172 Einsendungen von jungen Leuten, die in kurzen Videos Geschichten über die Zusammenarbeit im Rahmen der Belt and Road Initiative und die Verbindungen zwischen den beiden Ländern erzählten. Einunddreißig Beiträge schafften es in die zweite Runde, und 15 Teilnehmer traten im Finale vor Juroren und Gästen auf. Fünf algerische Teilnehmer wurden zu Jugendkulturbotschaftern ernannt und werden zu einem sechstägigen Kulturaustausch nach Chengdu, China, eingeladen.

Der Wettbewerb unterstützt die Jugendentwicklung und ist eine von acht Kooperationsinitiativen, die beim ersten Gipfeltreffen zwischen China und den arabischen Staaten angekündigt wurden. Dong Guangli, Chinas Botschafter in Algerien, sagte, die Veranstaltung knüpfe an das China-Afrika-Jahr des Völkeraustauschs 2026 an, das den 70. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen China und afrikanischen Ländern markiert. Er sagte, Algerien und China hätten sich seit Generationen gegenseitig unterstützt und ermutigte die neuen Botschafter, diese Freundschaft weiterzuführen, indem sie die Kulturen des jeweils anderen kennenlernen und das Gelernte mit ihren Kollegen teilen.

Aïcha Tagabou, die Vertreterin des algerischen Staatsministers für Kohlenwasserstoffe, sagte, der Wettbewerb spiegele die Stärke der Beziehungen zwischen Algerien und China sowie die lange gemeinsame Geschichte wider. Sie sagte, kultureller Austausch bringe die Menschen einander näher und helfe ihnen, die Lebensweisen der anderen zu verstehen und zu respektieren. Sie ermutigte beide Länder, ihre kulturelle Identität zu bewahren, lokale Traditionen an jüngere Generationen weiterzugeben und diese Traditionen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Regelmäßiger Austausch, so sagte sie, könne eine dauerhafte öffentliche Unterstützung für engere Beziehungen zwischen den beiden Ländern schaffen.

Wei Dong, Leiter der Repräsentanz des Afrika-Büros der Sinopec Group, sagte, die Gruppe sei seit 2002 in Algerien tätig. Im Laufe von über 24 Jahren hat sich das Tätigkeitsfeld des Unternehmens auf die Exploration und Erschließung von Öl und Gas, die Ölfeldtechnik sowie die Planung und den Bau von Raffinerie- und petrochemischen Anlagen ausgeweitet. Wei sagte, die Gruppe arbeite mit lokalen Partnern zusammen, um Projekte zu planen und durchzuführen und die Vorteile zu teilen. In Algerien umfasst dieser Ansatz die Einbindung lokaler Teams in die Projektabwicklung, die Schaffung stabiler Arbeitsplätze und die Bereitstellung technischer Schulungen für lokale Arbeitskräfte.

Wei sagte, die Sinopec Group unterstütze weiterhin kulturelle Initiativen der Gemeinschaft, wie zum Beispiel das Chinese-Bookshelf-Projekt (Chinesisches Bücherregal) als Teil ihres Silk-Road-Library-Programms. Diese Initiativen ergänzen die Energiearbeit der Gruppe, indem sie den Menschen in Algerien und China die Möglichkeit bieten, die jeweils andere Kultur kennenzulernen.

Die Sinopec Group plant, die Zusammenarbeit mit ihren algerischen Partnern zu vertiefen und die Möglichkeiten für den Jugendaustausch auszubauen. Der Wettbewerb bietet den Teilnehmern einen Ausgangspunkt, um in Kontakt zu bleiben, ihre Kulturen auszutauschen und mehr junge Menschen in den Austausch zwischen Algerien und China einzubinden.

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