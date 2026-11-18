Andritz beschließt neues Aktienrückkaufprogramm – Anleger aufgepasst
ANDRITZ setzt auf eigene Aktien: Ab Dezember 2026 plant das Unternehmen einen Rückkauf von bis zu 2 % des Grundkapitals – mit einem Budget von knapp 190 Millionen Euro.
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- Der Vorstand der ANDRITZ AG hat ein neues Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
- Geplant ist der Rückkauf von bis zu 2.080.000 Inhaberaktien, entsprechend maximal 2 % des Grundkapitals.
- Das Programm soll vom 1. Dezember 2026 bis voraussichtlich 30. Juni 2027 laufen; vom 15. bis 25. März 2027 wird es ausgesetzt.
- Der Rückkaufpreis darf je Aktie mindestens 1 Euro und höchstens 91,333 Euro betragen.
- Für das Programm sind maximal 189.972.640 Euro zuzüglich Spesen vorgesehen.
- Der Rückkauf erfolgt über die Börse durch ein beauftragtes Kreditinstitut oder einen Broker; Auswirkungen auf die Börsenzulassung werden nicht erwartet.
Der nächste wichtige Termin, Quartalsmitteilung, bei Andritz ist am 04.03.2027.
Der Kurs von Andritz lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 81,25EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,31 % im Plus.
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