Medios AG beschließt Aktienrückkauf – was Anleger wissen sollten
Medios setzt auf eigene Aktien: Bis zu 19 Millionen Euro will der Konzern in den Rückkauf von maximal 1,5 Millionen Anteilen investieren. Start ist der 19. November 2026.
Foto: Jan Woitas - dpa
- Der Vorstand der Medios AG hat am 18. November 2026 ein Aktienrückkaufprogramm beschlossen.
- Geplant ist der Rückkauf von bis zu 1,5 Millionen Aktien, etwa 5,88 % des Grundkapitals.
- Für das Programm sind insgesamt bis zu 19 Millionen Euro vorgesehen, ohne Erwerbsnebenkosten.
- Der Rückkauf soll am 19. November 2026 beginnen und spätestens am 19. November 2027 enden.
- Grundlage ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. Juni 2026; bisher wurden darüber keine Aktien erworben. Medios hält derzeit 986.362 eigene Aktien aus einem früheren Rückkauf.
- Die bereits gehaltenen Aktien sollen zeitnah eingezogen werden; auch die neu zurückgekauften Aktien können eingezogen oder für andere zulässige Zwecke verwendet werden.
Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 17.385,82PKT (-0,60 %).
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