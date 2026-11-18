Medios AG beschließt Aktienrückkauf – was Anleger wissen sollten 61 0 Kommentare

Medios setzt auf eigene Aktien: Bis zu 19 Millionen Euro will der Konzern in den Rückkauf von maximal 1,5 Millionen Anteilen investieren. Start ist der 19. November 2026.

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Verfasst von wO Newsflash

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