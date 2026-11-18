Dräger plant bis 2030 4,5 Mrd. Euro Umsatz und bis zu 12 % EBIT-Marge 49 0 Kommentare

Mehr Umsatz, höhere Rendite, weniger Emissionen: Dräger setzt sich bis 2030 ehrgeizige Ziele und will mit Medizin- und Sicherheitstechnik profitabel wachsen.

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