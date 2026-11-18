Dräger plant bis 2030 4,5 Mrd. Euro Umsatz und bis zu 12 % EBIT-Marge
Mehr Umsatz, höhere Rendite, weniger Emissionen: Dräger setzt sich bis 2030 ehrgeizige Ziele und will mit Medizin- und Sicherheitstechnik profitabel wachsen.
Foto: Drägerwerk AG
- Dräger strebt bis 2030 einen Umsatz von rund 4,5 Mrd. Euro an – 1 Mrd. Euro mehr als 2025 – und eine EBIT-Marge von 10 bis 12 Prozent statt 6,7 Prozent.
- Beide Segmente sollen jeweils rund 500 Mio. Euro zum zusätzlichen Umsatz beitragen.
- Die Medizintechnik zielt bis 2030 auf 2,5 Mrd. Euro Umsatz und 7 bis 9 Prozent EBIT-Marge; Wachstum soll unter anderem durch integrierte Lösungen, Patientenmonitoring und wiederkehrende Umsätze entstehen.
- Die Sicherheitstechnik strebt 2,0 Mrd. Euro Umsatz und 14 bis 16 Prozent EBIT-Marge an. Im Fokus stehen US-Feuerwehren, Verteidigung, maritime Anwendungen sowie Energiewende und Cleantech.
- Höhere Bruttomargen und Produktivität sollen die Profitabilität verbessern. Dräger priorisiert finanzielle Stabilität und renditestarke organische Investitionen und will mindestens 30 Prozent des Jahresüberschusses ausschütten.
- Dräger will die Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 gegenüber 2024 um mehr als 30 Prozent senken und bis 2045 „Net Zero“ erreichen.
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