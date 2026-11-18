Global Health Care: 112,6 Mio. Verlust – milon-Verkauf im Gespräch 45 0 Kommentare

Operative Fortschritte, hohe Verluste: Trotz Verbesserungen bei milon weist die Global Health Care AG im noch nicht genehmigten Abschluss 2025 ein Minus von 112,6 Mio. Euro aus.

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Verfasst von wO Newsflash

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