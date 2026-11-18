Global Health Care: 112,6 Mio. Verlust – milon-Verkauf im Gespräch
Operative Fortschritte, hohe Verluste: Trotz Verbesserungen bei milon weist die Global Health Care AG im noch nicht genehmigten Abschluss 2025 ein Minus von 112,6 Mio. Euro aus.
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- Die Global Health Care AG schreibt ihre Beteiligung an der milon Holding im Jahresabschluss 2025 um 106,95 Mio. Euro auf 13,5 Mio. Euro ab; der Abschluss ist noch nicht genehmigt.
- Die Bewertung der milon Holding liegt bei rund 13,5 Mio. Euro (Bandbreite: 9,0 bis 19,1 Mio. Euro). Die operativen Tochtergesellschaften milon industries und Five-Konzept werden zusammen mit 49,4 Mio. Euro bewertet; davon werden unter anderem 29,4 Mio. Euro an Darlehen abgezogen.
- Für 2026 erwartet milon industries Nettoerlöse von rund 45,6 Mio. Euro und ein EBITDA von etwa 6,2 Mio. Euro; das operative Geschäft hat sich deutlich verbessert.
- Die Beteiligung an EasyMotionSkin wird auf einen Erinnerungswert abgeschrieben, Forderungen und Darlehen werden vollständig wertberichtigt. Die abschreibungsbedingten Aufwendungen aus Finanzanlagen belaufen sich insgesamt auf 110,2 Mio. Euro und sind nicht liquiditätswirksam.
- Für 2025 weist die Gesellschaft einen Jahresfehlbetrag von 112,6 Mio. Euro aus (Vorjahr: 2,7 Mio. Euro); das Eigenkapital sinkt auf 10,7 Mio. Euro. Laut Verwaltungsrat liegen weder ein hälftiger Kapitalverlust noch eine Überschuldung vor.
- Die Liquiditätslage ist angespannt; von der Anleihe 2024/2029 sind bislang 1,05 Mio. Euro platziert. Der Verwaltungsrat will der Generalversammlung eine mögliche Abgabe von milon-Anteilen zur Diskussion stellen; rund die Hälfte ist verpfändet, eine Entscheidung steht noch aus.
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