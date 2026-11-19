HONGKONG, 18. November 2026 /PRNewswire/ -- LiberNovo hat seinen Black Friday Sale in der gesamten Europäischen Union und im Vereinigten Königreich gestartet und bietet die günstigsten öffentlichen Aktionspreise des Jahres für ausgewählte ergonomische Stuhl-Bundles an. Die Veranstaltung läuft bis zum 30. November und endet um 23:59 Uhr MEZ in der EU und um 23:59 Uhr GMT in Großbritannien.

Maxis und Omni Black Friday Angebote

Die Maxis-Serie ist Verkaufsschlager mit drei Optionen für größere und schwerere Nutzer. Maxis Manual bietet manuelle Verstellmöglichkeiten, Maxis Electric zusätzlich eine elektrische Lendenwirbelstütze und OmniStretch, und Maxis Airflow bietet eine aktive Sitzbelüftung.

Maxis Manual Basic Bundles kosten in der EU 879 € und in Großbritannien 759 £. Maxis Electric kostet 1.199 € bzw. 989 £, Maxis Airflow 1.339 € bzw. 1.159 £.

Omni Pro kombiniert elektrische Lendenwirbelstütze, Dehnfunktionen und Sitzbelüftung. Die Basispakete kosten in der EU 1.029 € und in Großbritannien 899 £. Omni SE / S1 bietet mit Preisen von 619 € bzw. 539 £ einen erschwinglicheren Einstieg in die Welt der ergonomischen Sitzmöbel. Die teilnehmenden Modelle variieren je nach Markt.

Geschenke und Rabatte bei größeren Bestellungen

Drei verschiedene Stufen des Online-Einkaufs- und Geschenkprogramms Spend & Gift bieten ein Smart Entry Bundle bei qualifizierenden Einkäufen ab 800 € in der EU oder 700 £ in Großbritannien, ein Eco-Comfort Upgrade Kit ab 1.000 € oder 800 £ und eine Ergo-to-Go Reisesuite ab 1.200 € oder 1.000 £. Geschenkinhalte, Verfügbarkeit und Kombinationsmöglichkeiten richten sich nach den regionalen Bestimmungen.

Mit Spend & Save erhalten Sie zusätzliche Rabatte auf größere Einkäufe ab einem bestimmten Schwellenwert. Der Bereich „Business & Bulk Orders" unterstützt Bestellungen ab fünf Stühlen, wobei sowohl reine Stühle als auch Stühle mit Fußstütze aus den Serien Omni und Maxis erhältlich sind.

Gewinnspiele und Mitgliederprämien

Bei Bestellungen ab 800 € in der EU oder ab 750 £ in Großbritannien wird ein kostenloser Dreh am Black Friday-Gewinnspielrad gewährt. Zu den möglichen Prämien gehören eine Gratisbestellung, Stühle, Zubehör und Gutscheine, vorbehaltlich regionaler Bestimmungen.

Berechtigte VIP-Mitglieder erhalten während des Ausverkaufs dreifache Punkte. Berechtigte Kunden können auch in drei zinslosen Raten über den Bestellvorgang zahlen. Die Voraussetzungen für eine Mitgliedschaft, die Vergabe und Einlösung von Punkten, die Finanzierungsmöglichkeiten und die Bedingungen für das Gewinnspiel richten sich nach den jeweils geltenden regionalen Bestimmungen.

Besuchen Sie LiberNovo EU oder LiberNovo UK für teilnehmende Produkte, Preise, Verfügbarkeit und vollständige Angebotsdetails.

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