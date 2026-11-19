Alle Analysten-Augen auf: Procter & Gamble, Anthropic, Sto und Rational
Ihre wichtigsten Termine
Gut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.
Untermehmenstermine
08:00 Uhr, Großbritannien: Sage Group, Jahreszahlen
10:00 Uhr, Deutschland: Sto, Q4-Zahlen
11:00 Uhr, Schweiz: Schindler, Capital Markets Day
13:00 Uhr, USA: Walmart, Q3-Zahlen
14:00 Uhr, Deutschland: Rational, Capital Markets Day 2026
16:30 Uhr, Deutschland: Mutares, Investor Day
USA: Procter & Gamble, Investor Day
USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq
Konjunkturdaten
00:50 Uhr, Japan: Kernrate Maschinenaufträge 9/26
06:30 Uhr, Niederlande: Arbeitslosenzahlen 10/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Erzeugerpreise 10/26
08:00 Uhr, Großbritannien: Verbraucherpreise 10/26
08:00 Uhr, Schweiz: Handelsbilanz 10/26
10:00 Uhr, EU: EZB Leistungsbilanz 9/26
11:00 Uhr, EU: Bauproduktion 9/26
11:00 Uhr, EU: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)
12:00 Uhr, Deutschland: Bundesbank, Monatsbericht
14:30 Uhr, USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26
14:30 Uhr, USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
16:00 Uhr, USA: Frühindikator 10/26
16:30 Uhr, USA: EIA Ölbericht (Woche)
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Wirtschafts- und Börsentermine vom Donnerstag, 19.11.2026
Zeit Land Relev. Termin 02:30 JPN Rede von BoJ-Gouverneur Ueda 11:00 EUR EZB-Mitglied Elderson spricht 12:00 DEU German Buba Monthly Report 14:30 USA Initial Jobless Claims 14:30 EUR EZB-Präsidentin Lagarde spricht 14:30 USA Philadelphia Fed Manufacturing Survey 18:30 USA Fed-Mitglied Goolsbee spricht 20:15 USA Fed-Mitglied Barr spricht
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