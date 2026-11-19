Neu bei FP Markets: CFDs auf Anthropic-Aktien handeln
KI im Fokus: FP Markets erweitert sein Angebot ab dem 19. November 2026 um Anthropic-Aktien-CFDs und eröffnet Tradern damit neue Möglichkeiten im Technologiesektor.
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
- FP Markets nimmt Anthropic-Aktien-CFDs (ANT.xnas) in sein Produktangebot auf; sie sind ab dem 19. November 2026 weltweit verfügbar.
- Der Handel ist über MetaTrader 5, cTrader und TradingView möglich.
- Für die Anthropic-CFDs gelten die üblichen Handelszeiten anderer US-notierter Aktien-CFDs bei FP Markets sowie wettbewerbsfähige Provisionen.
- FP Markets zufolge soll das neue Produkt Kunden zusätzliche Möglichkeiten im Technologiesektor bieten und zur Diversifizierung ihrer Portfolios beitragen.
- Anthropic, Entwickler der Claude-Modelle, gilt als bedeutender Akteur im KI-Bereich. Der erwartete Börsengang wird als wichtiger Test für das Anlegerinteresse an KI betrachtet.
- FP Markets wurde 2005 in Sydney gegründet und bietet nach eigenen Angaben mehr als 10.000 CFD-Instrumente in sieben Anlageklassen an.
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